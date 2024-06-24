Межрелигиозное насилие - это то, чем "очень, очень обеспокоен" российский лидер.

Репутация правителя России Владимира Путина как лидера, способного гарантировать порядок в огромной стране, пошатнулась после того, как в РФ произошли два масштабных теракта в течение трех месяцев. Об этом пишет CNN.

Издание отмечает, что всплеск насилия происходит в то время, когда возрождается этническое напряжение, которое усиливается как стремлением пополнить российские военные ряды, поскольку война Путина против Украины продолжается, так и продолжающимся конфликтом на Ближнем Востоке.

По данным российских властей, в хаотичных столкновениях по меньшей мере 20 человек получили ранения и 60 человек были задержаны. Несколько видео в социальных сетях показали толпу людей в аэропорту и на взлетно-посадочной полосе, одни размахивали палестинским флагом, другие прорывались сквозь закрытые двери международного терминала.

Видео дня

"Межрелигиозное насилие - это то, чем "очень, очень обеспокоен" российский лидер Путин", - сказала бывший руководитель московского бюро СМИ Джилл Догерти в ответ на воскресные нападения в Дагестане.

Последние теракты в РФ

Накануне было названо количество уничтоженных боевиков и полицейских в результате стрельбы в российской республике Дагестан. По данным росСМИ, были ликвидированы шесть боевиков и более 15 полицейских.

Как сообщал УНИАН, накануне в Дагестане вспыхнули уличные бои между террористами и полицией. В частности, в Махачкале неизвестные открыли огонь из автоматов по синагоге, а затем вступили в перестрелку с полицейскими. В синагоге произошел пожар. Кроме того, сообщалось, что атакованы две православные церкви. По предварительным данным, было пять жертв и 23 пострадавших.

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