Ситуация вокруг Украины будет на повестке дня предстоящего заседания Совета ЕС на уровне министров иностранных дел, в котором должен принять участие глава украинского МИД Дмитрий Кулеба.

В Европейском Союзе призвали Российскую Федерацию воздержаться от шагов, которые могут усилить напряженность в отношениях с Украиной.

Об этом на брифинге в Брюсселе заявил представитель по иностранным делам и политике безопасности Европейской комиссии Петер Стано. Видеозапись брифинга размещена на сайте аудиовизуальных услуг Еврокомиссии.

"Надеюсь, что не будет обострения. Надеюсь, что не будет конфликта. Это было бы очень неприемлемо. Все текущие контакты и дипломатические усилия, которые прилагаются, на самом деле направлены на предотвращение этого", - сказал Стано.

При этом он напомнил, что ситуация вокруг Украины будет на повестке дня предстоящего заседания Совета ЕС на уровне министров иностранных дел. (Вице-президент Еврокомиссии, высокий представитель ЕС по вопросам внешней политики и политики безопасности Жозеп Боррель пригласил министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебу принять участие в заседании Совета ЕС на уровне глав МИД стран-членов, которое состоится 19 апреля - УНИАН).

Читайте такжеОгромный лагерь российских войск на границе с Украиной показали изнутри (видео)

"Европейский Союз, страны-члены и институты очень внимательно, с серьезной обеспокоенностью, отслеживают ухудшение ситуации на востоке Украины и перемещение российских войск вблизи украинской границы и в незаконно аннексированном Крыму. Высокий представитель ЕС и лидеры отдельных стран-членов несколько раз призвали к спокойствию и деэскалации. И мы отметили, что выполнение Минских соглашение в полном объеме - это единственный путь и гарантия политическим и мирным путем урегулировать конфликт на востоке Украины", - подчеркнул Стано.

Спикер также добавил, что Евросоюз приветствует усилия и важные шаги президента Украины Владимира Зеленского для достижения этой цели.

"Мы призываем российские власти воздержаться от любых шагов, которые приведут к дальнейшей напряженности, и активизировать усилия по реализации Минских соглашений", - сказал Стано.

Он добавил, что обсуждение текущей ситуации в отношении Украины продолжается на разных уровнях.

Стягивание Россией войск к границе с Украиной

30 марта главнокомандующий Вооруженных сил Украины генерал-полковник Руслан Хомчак заявил, что РФ сосредоточила вдоль границы Украины и на временно оккупированных территориях 28 батальонных тактических групп и под видом подготовки к учениям планирует еще стянуть до 25 батальонных тактических групп, что создает угрозы военной безопасности нашего государства.

По данным ВСУ, оккупанты усиливают передовые подразделения разведывательными группами и снайперскими парами, проводят тренировки личного состава с задействованием инструкторов вооруженных сил РФ. Также российско-оккупационные войска держат в готовности к применению дежурные подразделения артиллерии на определенных направлениях, в частности, в населенных пунктах на оккупированной территории Украины.

31 марта The New York Times сообщила, что Россия стягивает четыре тысячи военных к границе с Украиной.

Также появилось видео с эшелоном военной техники, которую российские войска перебрасывают в оккупированный Крым по Крымскому мосту.

Командование вооруженных сил США в Европе повысило свою боевую готовность до самого высокого уровня после возобновления боевых действий между российскими боевиками и украинскими военными в Донецкой области на востоке Украины.

В Пентагоне отреагировали на стягивание войск РФ к границе с Украиной. Там заявили, что обеспокоены эскалацией российской агрессии на востоке Украины.

Также США потребовали от России объяснений из-за стягивания своих войск к границе с Украиной.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Виталий Саенко