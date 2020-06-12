Обретение Украиной статуса партнера расширенных возможностей усилит сотрудничество с армиями НАТО

В НАТО приветствуют Украину с обретением этого статуса.

Страны-члены Организации североатлантического договора убеждены, что обретение Украиной статуса партнера расширенных возможностей НАТО усилит сотрудничество с армиями Альянса.

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Как заявил в Twitter министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс, "искренние поздравления Украине за получение давно заслуженного статуса партнера расширенных возможностей НАТО. Получение этого статуса принесет общую пользу как Альянсу, так и народу Украины. Независимая, суверенная и стабильная Украина - это ключ к евроатлантической безопасности".

Аналогичную позицию выразили в Twitter в миссии Канады при НАТО.

Также Украину поздравил глава МИД Латвии Эдгарс Ринкевичс. Он назвал признание Украины партнером расширенных возможностей Альянса еще одним шагом на пути евроатлантической интеграции. "Мы также очень благодарны Украине за ее вклад в миссии НАТО", - написал Ринкевичс в Twitter.

Кроме того, в Twitter Украину поздравил министр иностранных дел Великобритании Доминик Рааб, который отметил, что это решение укрепляет тесные отношения между НАТО и Украиной. "Соединенное Королевство остается решительно преданным безопасности, суверенитету и территориальной целостности Украины", - подчеркнул Рааб.

В Миссии США при НАТО убеждены, что теперь обретение Украиной статуса партнера расширенных возможностей НАТО будет способствовать налаживанию еще более сильных отношений и сотрудничеству между НАТО и Украиной.

"Предоставление Украине статуса партнера расширенных возможностей усиливает совместимость Вооруженных сил Украины с силами НАТО, поддерживает вклады Украины в операции НАТО, создает дополнительные возможности для укрепления с членами НАТО", - заявили амеркианского дипломаты.

Как сообщал УНИАН, Альянс признал Украину участником партнерства расширенных возможностей. Этот статус является частью инициативы партнерства о совместимости войск, цель которой направлена на поддержание и углубление взаимодействия между НАТО и странами-партнерами, которые внесли значительный вклад в операции и миссии под эгидой НАТО.

Отныне Украина будет получать пользу от специально разработанных индивидуальных возможностей, чтобы поддерживать свои вклады. В частности это предполагает расширенный доступ к программам и учениям относительно совместимости войск.

Таким образом, Украина стала одним из шести партнеров расширенных возможностей НАТО наряду с Австралией, Финляндией, Грузией, Иорданией и Швецией. Каждая страна-партнер имеет индивидуальные отношения с НАТО, основанные на сферах общего интереса.

Статус Украины как партнера расширенных возможностей НАТО не означает преждевременного решения относительно членства в Альянсе. Страны НАТО продолжают поощрять и поддерживать Украину в проведении реформ, в том числе в секторе обороны и безопасности, гражданского контроля и демократического надзора, борьбы с коррупцией.

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