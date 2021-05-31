В этом году на саммите формат участия стран-партнеров, в том числе Украины, не предусмотрен.

Генеральный секретарь Организации Североатлантического договора Йенс Столтенберг подтвердил, что нынешний саммит состоится с участием только стран-членов Альянса.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Столтенберг сказал на пресс-конференции по случаю проведения встреч министров иностранных дел и обороны стран-членов Альянс в Брюсселе.

"Саммит будет проведен только для стран-членов, поскольку это будет относительно короткий саммит одного дня. В следующий раз мы, возможно, решим выделить больше времени, и тогда вероятность проведения встречи высокого уровня с партнерами будет больше. Но я не хочу спекулировать относительно того, когда у нас состоится следующая встреча высокого уровня с партнерами в рамках саммита. На этот раз это довольно короткий саммит, и по этой причине не будет форматов со странами-партнерами", - сказал Столтенберг.

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Саммит НАТО и надежды Украины

Президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что рассчитывает, что на саммите НАТО начнется обсуждение перспективы получения Украиной Плана действий для членства в Альянсе. В свою очередь, министр иностранных дел Дмитрий Кулеба высказал мнение, что страны Альянса на саммите 14 июня не примут решение о предоставлении Украине ПДЧ. Также Кулеба не понимает, почему Украину не пригласили на саммит НАТО на фоне российской агрессии. Вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина ожидает адекватного отображения беспокойства Украины относительно безопасности в итоговых документах саммита НАТО.

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Автор: Виталий Саенко