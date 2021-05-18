Глава Минздрава отметил, что графики поставки вакцин от коронавируса в Украине сдвинулись на несколько месяцев.

Министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что вопросы, касающиеся организации вакцинации, эпидемических расследований, тестирований на COVID-19, является функционалом главного санитарного врача, однако он с себя не снимает ответственности за эту работу.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Степанов сказал журналистам на входе в Верховную Раду перед началом внеочередного пленарного заседания, на котором запланировано рассмотрение представления председателя правительства об увольнении главы Минздрава.

«По словам (премьер-министра Украины – УНИАН) Дениса Шмыгаля, это (представление на отставку – УНИАН) связано, как выяснилось, с провалом вакцинации... это странно», - заявил он.

По словам Степанова, главный санитарный врач - заместитель министра здравоохранения Виктор Ляшко по своим функциональным обязанностям занимался вопросом поставок вакцин в рамках глобальной инициативы COVAX, непосредственно их закупкой, всеми техническими параметрами занимался другой заместитель.

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«Что касается вакцинации, эпидемических расследований, тестирований - это функционал главного санитарного врача, но, конечно, что за эту всю работу я никогда с себя не снимал ответственности и ее несу, разумеется, я», - добавил министр.

По его словам, согласно подписанным контрактам и договоренностями с COVAX, 8,1 млн доз вакцин от коронавируса Украина должна была получить в течение первых двух кварталов: 3,1 млн - в первом квартале и 5 млн - во втором квартале.

«На сегодняшний день мы имеем 2 млн 306 тыс. доз, из которых 122 тыс. 850 доз Pfizer сегодня прибыли. Вы видите, что все подвинулось на два месяца, и такая ситуация происходит во многих странах мира», - добавил он.

Возможная отставка Степанова: что известно

14 мая в Верховную Раду поступило представление об отставке министра здравоохранения Степанова.

Председатель ВР Дмитрий Разумков сообщил, что во вторник, 18 мая, планируется проведение внеочередного заседания парламента для рассмотрения кадровых вопросов в правительстве. Если 18 мая парламент поддержит увольнение Степанова, то нового министра здравоохранения могут назначить уже 20 мая. Сегодня на эту должность рассматривается только кандидатура заместителя министра здравоохранения - главного санитарного врача Украины Виктора Ляшко.

Вакцинация в Украине

24 февраля в Украине началась кампания по вакцинации. Сейчас прививки делают вакцинами CoviShield (AstraZeneca), произведенной по лицензии в Индии в Институте сыворотки крови (Serum Institute), CoronaVac, разработанной китайским фармацевтическим предприятием Sinovac Biotech, вакциной Comirnaty производства Pfizer-BioNTech и вакциной AstraZeneca-SKBio, произведенной в Южной Корее.

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Автор: Денис Прядко