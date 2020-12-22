Министр также рассказал, планирует ли вакцинироваться от коронавируса.

Министр здравоохранения Максим Степанов посоветовал нардепу из "Слуги народа" Юрию Камельчуку, который ранее заявил, что коронавируса не существует, посетить инфекционную больницу.

Об этом он сказал в эфире 24 канала.

"Я ему просто могу предложить отдежурить в реанимационном отделении любой больницы, которая лечит больных COVID-19. Я думаю, что сразу его мнение изменится", - сказал глава Минздрава.

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Он также рассказал, что намерен вакцинироваться от коронавируса и пояснил, когда именно.

"Я буду вакцинироваться от коронавируса, я думаю, на одном из последних этапов, исходя из нашего алгоритма. Мне не 60 лет, я не имею сопутствующих заболеваний на сегодняшний день, поэтому это только на каком-то последнем этапе", - отметил Степанов.

При этом он отверг вероятность вакцинации российской вакциной "Спутник". "Я лично - нет", - заверил он.

Что известно о нардепе Камельчуке, который не верит в коронавирус

"Слуга народа" Юрий Камельчук в эфире украинского телеканала заявил, что коронавирус – это "выдуманная болезнь", а вакцинация может быть опасной. "Я сейчас абсолютно серьезно заявляю, что не доверяю ни одной вакцине в мире. Особенно от вымышленной болезни COVID-19", - сказал нардеп.

Не все коллеги по фракции поддержали Камельчука. Впоследствии ему пришлось объяснять собственные слова о коронавирусе.

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Автор: Юрий Годован