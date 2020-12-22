Министр здравоохранения Максим Степанов посоветовал нардепу из "Слуги народа" Юрию Камельчуку, который ранее заявил, что коронавируса не существует, посетить инфекционную больницу.
Об этом он сказал в эфире 24 канала.
"Я ему просто могу предложить отдежурить в реанимационном отделении любой больницы, которая лечит больных COVID-19. Я думаю, что сразу его мнение изменится", - сказал глава Минздрава.
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Он также рассказал, что намерен вакцинироваться от коронавируса и пояснил, когда именно.
"Я буду вакцинироваться от коронавируса, я думаю, на одном из последних этапов, исходя из нашего алгоритма. Мне не 60 лет, я не имею сопутствующих заболеваний на сегодняшний день, поэтому это только на каком-то последнем этапе", - отметил Степанов.
При этом он отверг вероятность вакцинации российской вакциной "Спутник". "Я лично - нет", - заверил он.
Что известно о нардепе Камельчуке, который не верит в коронавирус
- "Слуга народа" Юрий Камельчук в эфире украинского телеканала заявил, что коронавирус – это "выдуманная болезнь", а вакцинация может быть опасной. "Я сейчас абсолютно серьезно заявляю, что не доверяю ни одной вакцине в мире. Особенно от вымышленной болезни COVID-19", - сказал нардеп.
- Не все коллеги по фракции поддержали Камельчука. Впоследствии ему пришлось объяснять собственные слова о коронавирусе.
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