Ранее Джо Байден предложил Владимиру Путину встретиться летом в Европе.

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявляет, что Соединенные Штаты будут координировать с Украиной вопросы, которые будут обсуждать в отношению нее на встречи президенты США и России Джо Байден и Владимир Путин.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Кулеба сообщил в комментарии журналистам.

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В частности, у министра спросили, какие перспективы на то, чтобы президент Украины Владимир Зеленский быстрее встретился с президентом США Джо Байденом, чем это сделает президент РФ Владимир Путин.

"У нас ведь не Олимпийские игры, - кто быстрее, тот и победил. Главное - это качество дискуссии. Поэтому мы не ставим задачу сделать что-то быстрее. Если получится встретиться до - встретятся до, если нет - то встретятся после", - сказал Кулеба.

"Но главное, что Соединенные Штаты будут вместе с нами координировать те вопросы, которые будут обсуждаться с Россией в отношении Украины", - заявил Кулеба.

Встреча Байдена и Путина: что известно

13 апреля Путин и Байден провели телефонный разговор. По заявлению пресс-службы Белого дома, Байден выдвинул идею проведения российско-американского саммита "в третьей стране в предстоящие месяцы". Позже американский лидер уточнил, что предложил российскому коллеге встретиться летом в Европе.

Президент Украины Владимир Зеленский положительно оценил возможность встречи лидеров России и США.

Финляндия готова принять двустороннюю встречу президентов США и России.

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Автор: Виталий Саенко