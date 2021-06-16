Речь идет о выездном заседании МФО "Турбаза" после парламентского заседания 2 июля.

Депутаты со "Слуги народа" во время заседания Рады переписывались по поводу организации выездного заседания с развлекательной программой.

Планы на лето депутатов монобольшинства удалось раскрыть фотокорреспондентам издания "Буквы".

Журналисты говорят, что такая переписка происходила в чате членов межфракционного объединения "Турбаза". "Слуга" Дмитрий Налетов "пригласил" и других однопартийцев, чтобы обсудить детали поездки.

Речь идет о выездном заседании МФО "Турбаза" после парламентского заседания 2 июля.

Налетов написал, что в программе – презентации, путешествие на катере, катание на велосипедах и sup-бордах и шашлыки.

Как передавал корреспондент УНИАН, заместитель председателя фракции "Слуга народа" Евгения Кравчук подтвердила, что внеочередное заседание Верховной Рады на этот четверг не планируется, однако такие заседания могут пройти на следующей пленарной неделе (29 июня - 2 июля).

На днях заместитель спикера Рады Руслан Стефанчук, а 17 июня – заместитель главы "Слуги народа" Александр Корниенко заявляли о возможности проведения внеочередных заседаний парламента в ближайшее время.

Во вторник, 15 июня, депутат от "Евросолидарности" Алексей Гончаренко отметил, что депутаты собрали 150 подписей для проведения внеочередного заседания, чтобы рассмотреть обращение в Конгресс о предоставлении Украине статуса основного союзника США и НАТО.

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Автор: Яна Ставская