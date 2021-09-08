По этому вопросу были консультации с послом США и многими украинскими должностными лицами.

Фракция "Слуга народа" не будет поддерживать обращение к Конгрессу США о предоставлении Украине двустороннего статуса основного союзника США вне НАТО.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сказал в комментарии журналистам глава фракции "СН" Давид Арахамия, отвечая на вопрос по поводу поддержки проекта постановления об обращении Верховной Рады к Конгрессу США по этому поводу, который сегодня должна рассматриваться на внеочередном заседании парламента.

Он отметил: "По состоянию на сейчас мы склоняемся к тому, что мы не будем поддерживать постановление".

Он также сообщил, что по этому вопросу были консультации, в частности с послом Украины в США , министром иностранных дел Украины, вице-премьер-министром Украины Ольгой Стефанишиной и рядом экспертов.

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Арахамия отметил, что фракция будет на заседании, чтобы высказать свое мнение по этому вопросу.

Он также сказал, что такой статус давался странам, которые не могут быть членами НАТО. "Но у нас другая ситуация в Украине, у нас в Конституции написано, что мы движемся в НАТО, у нас есть дорожная карта, каким образом мы должны попасть в НАТО, мы проводим много реформ и изменений для того, чтобы быть совместимыми с НАТО, то есть это не наш статус", - подчеркнул Арахамия.

По его словам, существуют риски, если принимать такое решение парламентом. Поскольку в США есть часть должностных лиц, которые не хотят оказывать Украине поддержку относительно вступления в НАТО, такое обращение может отдалить Украину от вступления в НАТО.

Арахамия напомнил, что у Афганистана был статус основного союзника, и "видим, чем это закончилось". "Поэтому мы не будем поддерживать", - сказал он.

Что предшествовало

6 сентября министр иностранных дел Дмитрий Кулеба подчеркнул, что Украина подписала более сильное оборонное соглашение с США, чем статус основного союзника вне НАТО.

В свою очередь, вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина назвала "политической диверсией" намерение Верховной Рады обратиться к Конгрессу США относительно предоставления Украине двустороннего статуса основного союзника Соединенных Штатов Америки вне НАТО.

Сегодня, 8 сентября, на внеочередном заседании парламента, которое должно пройти сразу после очередного, будет рассмотрен проект постановления, инициированный депутатами оппозиционных фракций, в частности "ЕС", "Голос", с регистрационным номером 5380.

Автор: Надя Пришляк