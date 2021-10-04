Спикер сообщил, что ему пришло по этому поводу письмо.

Фракция "Слуги народа" отказалась встречаться сегодня с главой Верховной Рады Украины Дмитрием Разумковым.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сказал спикер парламента Дмитрий Разумков во время заседания Согласительного совета лидеров фракций и председателей комитетов парламента.

Он напомнил, что предложил фракции "СН" встретиться сегодня в 18.00 по инициативе о его отставке: "Я получил официальное письмо об отказе – что смысла в такой встрече нет".

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При этом, обращаясь к первому зампреду фракции Александру Корниенко, Разумков сказал: "Я правильно понял, Александр Сергеевич?". Тот подтвердил в ответ. Разумков при этом добавил: "Позиция проработана, выработана и очень хорошо, что она придерживается лишь одной точки зрения, а других точек зрения не нужно". При этом с сарказмом добавил: "Это действительно принципы демократии".

В то же время Разумков сказал, что готов встретиться в случае необходимости, чтобы обсудить деятельность председателя ВР с другими фракциями и группами парламента: "Я готов встретиться и услышать и замечания, и предложения. А дальше посмотрим".

Он подчеркнул, что если будет такое желание, то готов встречаться.

Как сообщал УНИАН, фракция "Слуга народа" планирует с понедельника, 4 октября, начать процедуру отзыва Дмитрия Разумкова с должности председателя Верховной Рады.

1 октября Разумков предложил в понедельник провести заседание фракции "Слуга народа", на котором выразил готовность дать ответ на любые вопросы по своей деятельности.

В "Слуге народа" 2 октября сообщили, что уже собрали нужное количество подписей для рассмотрения вопроса об отставке председателя ВР.

Отставка Разумкова: что известно

Слухи о вероятной отставке Разумкова с должности председателя ВР распространяются уже давно.

17 сентября в эфире программы "Свобода слова" Дмитрий Разумков, его первый заместитель Руслан Стефанчук и глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия поспорили из-за законопроекта об олигархах, который спикер направил в Венецианскую комиссию, несмотря на позицию фракции "СН", которая выступала против этого шага.

Разумков пояснил, что отправил законопроект в Венецианскую комиссию по обращению четырех оппозиционных фракций и групп и уполномоченного ВР по правам человека.

В свою очередь Арахамия отметил: "Я просто хочу небольшой акцент сделать - спикера не выбирают, спикера делегируют, и монобольшинство делегирует спикера Разумкова. Просто это нужно всегда помнить. Я имею в виду, что у нас достаточно голосов, чтобы делегировать спикером любого человека".

20 сентября во время заседания Согласительного совета Разумков обратился к антикоррупционным органам с просьбой проверить информацию о якобы предложение депутатам взяток за поддержку "некоторых отставок".

30 сентября Дмитрий Разумков сообщил, что "Слуга народа" инициировала его отставку с поста председателя Верховной Рады. Позже в "Слуге народа" заявили, что обращение Давида Арахамии о получении подписных листов об отставке Разумкова – его личная инициатива.

Процедуру отзыва Разумкова с должности фракция начнет уже сегодня. В "Слуге народа" уже назвали имя основного кандидата на замену Разумкову.

Автор: Надя Пришляк