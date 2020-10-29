На Банковой пока пытаются понять, что именно побудило КСУ в экстренном режиме принимать такое решение.

У президента Украины Владимира Зеленского есть несколько инструментов реагирования на скандальное решение КСУ относительно незаконного обогащения.

Об этом рассказал советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк в эфире канала "Украина 24". Он отметил, что на Банковой пока пытаются понять, что именно побудило КСУ в экстренном режиме принимать такое решение.

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"...Президент нетерпим к проявлениям коррупции как таковой. Соответственно, когда КСУ по какой-то причине, мы пока не будем разбирать эту причину, потому что пока идет формат диалога, диалога в обществе, мы пытаемся понять причины, побудившие в таком экстремальном, экстренном режиме КСУ принять данное решение, которое явно идет вразрез с ожиданиями общества. Так вот, президент должен отреагировать на то, что провоцирует общество на протестные настроения, на массовые протестные настроения. Более того, то, что возвращает нас назад, туда, откуда мы уже ушли", - сказал советник.

Советник руководителя Офиса президента отметил, что президент может использовать несколько инструментов.

"После этого у президента есть такие инструменты. Первый инструмент - это пакетные законопроекты, которые смогут внести изменения в те законы, которые послужили базой для решения КСУ, и вернуть электронное декларирование для чиновников любого ранга. Второе направление - КСУ, который принимает подобные решения, которые являются провокационными по своей сути, и создает в обществе атмосферу определенного недоверия государству как институту, с которым общество договорилось о новых правилах игры, то соответственно необходимо реформирование КСУ как такового. То есть нам нужны другие законы, регламентирующие работу КСУ", - сказал Подоляк.

Вместе с тем он назвал ситуацию "практически безвыходной".

"На сегодняшний день, если мы видим, что КСУ принимает какие-то странные решения, и эти решения могут иметь конфликт интересов, то есть они, например, принимаются в интересах какой-то политической группы или отдельных субъектов, то отправить в отставку судью КСУ можно только решением самого КСУ двумя третями голосов. Это практически безвыходная ситуация", - сказал советник.

Конституционный суд против антикоррупционной реформы

Как известно, в июле 2020 года 49 народных депутатов обратились в Конституционный суд с ходатайством признать закон "О Высшем антикоррупционом суде" от 7 июня 2018 года № 2447-VIII таким, что не соответствует Конституции. Народные депутаты считают закон неконституционным в целом.

16 сентября Конституционный суд Украины признал неконституционными отдельные положения закона о НАБУ.

28 июля КС признал неконституционным указ президента от 16 апреля 2015 года о назначении Сытника директором НАБУ.

27 октября Конституционный суд по представлению 47 народных депутатов принял решение, которым отменил статью 366-1 Уголовного кодекса, что предусматривает ответственность за недостоверное декларирование. Также КС признал неконституционными положения законов о проверке е-деклараций чиновников и отменил полномочия Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции по проверке деклараций и выявления конфликта интересов.

Конституционный суд своим решением лишил НАПК доступа к госреестрам, необходимым для проведения спецпроверок деклараций кандидатов на руководящие должности в органы власти. Без этой проверки ни один руководитель государственного органа не может быть официально назначен.

28 октября из-за этого решения Нацагентство по вопросам предотвращения коррупции закрыло доступ к Единому государственному реестру деклараций.

В НАБУ заявили, что из-за решения КС все дела о недостоверном декларировании закроют, а уличенные на злоупотреблениях чиновники избегут ответственности.

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Автор: Андрей Василюк