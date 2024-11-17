По словам Кулебы, украинский президент был против, и тогда Шольц воздержался.

Несколько месяцев назад канцлер Германии Олаф Шольц советовался с президентом Украины Владимиром Зеленским относительно разговора с российским диктатором Владимиром Путиным. Об этом рассказал бывший глава украинского Министерства иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

"Несколько месяцев назад канцлер Шольц спросил президента Зеленского, будет ли уместным звонок Путину. Зеленский выступил против этой идеи, и Шольц воздержался. Однако после выборов в США Шольц решил, что время пришло, и позвонил. Зеленский публично, но мягко раскритиковал его за это", – написал он в соцсети Х.

По словам экс-министра, есть несколько результатов этого шага Шольца. Во-первых, звонок Путину, похоже, не означает ничего существенного для улучшения имиджа Шольца среди немецких избирателей, которые симпатизируют России.

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В то же время диктатор Путин вырвался из европейской изоляции, и "Германия проложила ему путь". Сделал Берлин это "сразу после Венгрии".

"Доверие между Зеленским и Шольцем было напряженным. Не забывайте, что Германия является вторым по величине поставщиком военной помощи Украине после США", – продолжил Кулеба.

Кроме того, следствием звонка Шольца Путину стало то, что репутация Германии среди украинцев понесла значительный удар.

"Путин продемонстрировал миру, что его стратегия работает – Запад в конце концов склонит голову под прикрытием призывов к нему прекратить войну, чего он не собирается делать. Возможно, я не в курсе всех аргументов в пользу этого призыва, но мне трудно понять, чем он был оправдан. В английском языке это называется "фальстарт". Какой эквивалент этого термина в немецком языке?" – резюмировал Дмитрий Кулеба.

Звонок Шольца Путину

Недавно канцлер Германии Олаф Шольц провел звонок с диктатором Путиным, где говорили в том числе об Украине. Канцлер осудил агрессивную войну России против Украины и призвал президента Путина положить ей конец и вывести войска.

Владимир Зеленский, комментируя этот звонок, назвал его "ящиком Пандоры". Примечательно, что в СМИ писали, что украинский президент был против такого разговора. По его мнению, разговор только поможет Путину, уменьшив его изоляцию.

На разговор Шольца и Путина отреагировал также бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон. По его словам, это может привести к возвращению к нормандскому формату переговоров по российской агрессии в Украине.

"Боюсь, Владимир Зеленский абсолютно прав. Мы рискуем вернуться к отвратительному франко-германскому нормандскому формату, в котором Россию и Украину рассматривали как равноправных собеседников во внутренних разборках", – написал он.

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