Украина и Швеция будут усиливать сотрудничество в сфере энергетики, экологии и кибербезопасности.
Как сообщает Правительственный портал, об этом говорилось в ходе встречи премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля с премьер-министром Швеции Стефаном Левеном.
Шмыгаль находится в Королевстве Швеция с рабочим визитом.
Он выразил благодарность шведской стороне за организацию Международного форума по вопросам памяти Холокоста и борьбе с антисемитизмом, а также за участие Швеции в инаугурационном саммите "Крымской платформы" в августе этого года.
Премьер-министр Украины отметил поддержку, которую предоставило правительство Швеции для внедрения реформы децентрализации. И поблагодарил за помощь, оказываемую через Шведское агентство по радиационной безопасности для украинских атомных электростанций.
"Диверсификация источников поставок ядерного топлива является одним из наших приоритетов в контексте обеспечения энергетической безопасности. Кроме того, Украина выполнила все технические условия для интеграции объединенной энергосистемы в европейскую сеть ENTSO-E. Для нас это станет важным шагом в направлении энергонезависимости", — отметил Шмыгаль.
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Стороны также затронули вопросы сотрудничества в сфере утилизации и переработки мусора. Глава украинского правительства отметил, что опыт и передовые технологии шведских компаний могут поспособствовать совершенствованию системы утилизации в Украине.
Также Шмыгаль подчеркнул, что инвестиции и увеличение инвестиционной активности могут стать драйвером развития экономических отношений между странами.
"Призываем шведские компании к продолжению реализации совместных проектов в Украине, в частности пользуясь преимуществами закона о так называемых "инвестиционных нянь", - отметил глава украинского правительства.
Кроме того, Шмыгаль подчеркнул, что Украина готова дальше развивать сотрудничество в области информационных технологий, в частности в части цифровизации и усиления кибербезопасности.
Как сообщал УНИАН, 6 октября президент Украины Владимир Зеленский встретился с президентом Германии Франком-Вальтером Штайнмайером.