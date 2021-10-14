Премьер-министр Украины отметил поддержку, которую предоставило правительство Швеции для внедрения реформы децентрализации.

Украина и Швеция будут усиливать сотрудничество в сфере энергетики, экологии и кибербезопасности.

Как сообщает Правительственный портал, об этом говорилось в ходе встречи премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля с премьер-министром Швеции Стефаном Левеном.

Шмыгаль находится в Королевстве Швеция с рабочим визитом.

Он выразил благодарность шведской стороне за организацию Международного форума по вопросам памяти Холокоста и борьбе с антисемитизмом, а также за участие Швеции в инаугурационном саммите "Крымской платформы" в августе этого года.

Премьер-министр Украины отметил поддержку, которую предоставило правительство Швеции для внедрения реформы децентрализации. И поблагодарил за помощь, оказываемую через Шведское агентство по радиационной безопасности для украинских атомных электростанций.

"Диверсификация источников поставок ядерного топлива является одним из наших приоритетов в контексте обеспечения энергетической безопасности. Кроме того, Украина выполнила все технические условия для интеграции объединенной энергосистемы в европейскую сеть ENTSO-E. Для нас это станет важным шагом в направлении энергонезависимости", — отметил Шмыгаль.

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Стороны также затронули вопросы сотрудничества в сфере утилизации и переработки мусора. Глава украинского правительства отметил, что опыт и передовые технологии шведских компаний могут поспособствовать совершенствованию системы утилизации в Украине.

Также Шмыгаль подчеркнул, что инвестиции и увеличение инвестиционной активности могут стать драйвером развития экономических отношений между странами.

"Призываем шведские компании к продолжению реализации совместных проектов в Украине, в частности пользуясь преимуществами закона о так называемых "инвестиционных нянь", - отметил глава украинского правительства.

Кроме того, Шмыгаль подчеркнул, что Украина готова дальше развивать сотрудничество в области информационных технологий, в частности в части цифровизации и усиления кибербезопасности.

Как сообщал УНИАН, 6 октября президент Украины Владимир Зеленский встретился с президентом Германии Франком-Вальтером Штайнмайером.

Автор: Татьяна Герасименко