Сегодня Шкарлет был назначен министром образования и науки Украины.

Председатель фракции «Слуга народа» Давид Арахамия считает Сергея Шкарлета «неплохим» министром образования и науки Украины.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал в комментарии журналистам.

Читайте также"Был эффективным руководителем": в Раде прокомментировали смерть Кернеса

«На самом деле, это неплохой министр точно, который уже работает несколько месяцев как министр. И все эти грязные кампании, которые заказываются, - все всегда об этом дипломной работе или как её там, научной работе», - отметил Арахамия.

Сегодня, 17 декабря, Верховная Рада назначила Сергея Шкарлета министром образования и науки Украины.

За постановление "О назначении Сергея Шкарлета министром образования и науки Украины" проголосовали 226 народных депутатов Украины.

За кандидатуру Шкарлета проголосовало минимальное количество депутатов, которое определяет положительный результат. В частности, его поддержали 20 депутатов из фракции "ОПЗЖ", а из "Слуги народа" - всего - 171.

Во время принесения Шкарлетом присяги, часть зала кричала "Ганьба", а часть громко аплодировала. После принесения им присяги заместитель председателя фракции "СН" Николай Тищенко организовал депутатов для фотографирования с новоизбранным министром возле трибуны парламента. В это время должно было продолжаться заседание Верховной Рады и Дмитрий Разумков делал замечание Шкарлету, что он не должен уже находиться в сессионном зале.

Сергей Шкарлет: что известно о новом министре

Шкарлет родился 19 октября 1972 года. Он учился в Киевском политехническом институте, специальность «Математическое обеспечение системы автоматизации», в Финансово-экономическом институте при Черниговском технологическом институте, специальность «Учет и аудит». Также учился в аспирантуре Международного научно-технического университета, специальность - «Предпринимательство, менеджмент и маркетинг», а также в докторантуре Национального авиационного университета, специальность - «Экономика и управление предприятиями».

Был ректором Черниговского института информации, бизнеса и права Международного научно-технического университета имени академика Юрия Бугая, а также ректором Черниговского национального технологического университета.

Накануне назначения Шкарлета в министерство, в июне 2020-го, у членов профильного комитета ВР возникли вопросы о наличии плагиата в его диссертациях и «политической ангажированности» из-за информации СМИ о том, что в прошлом он был членом Партии регионов.

Ученые обнаружили в его трудах более 87% скопированных цитат других авторов, которые сам и. о. министра как цитаты не указывал. Кое-где совпадали целые абзацы.

Сам же Шкарлет впоследствии объяснил, что научные работы, в которых общественность обнаружила плагиат, были написаны либо в сотрудничестве с другими учеными, либо же только под его редактурой.

После назначения Шкарлета в МОН не утихали студенческие протесты.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Татьяна Поляковская