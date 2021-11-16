Решение связано с процессом переоформления организационной структуры проекта.

Германия остановила процесс сертификации российского газопровода "Северный поток - 2".

Об этом говорится в сообщении Федерального сетевого агентства.

"Федеральное сетевое агентство сегодня временно приостановило процедуру сертификации Nord Stream 2 AG как независимого оператора транспортной сети", - говорится в сообщении.

Федеральное сетевое агентство изучило документацию и заметило в ней некоторые нарушения немецкого законодательства.

Читайте такжеРоссия использует газ как оружие или нет: мнения США и Украины разошлисьРегулятор пришел к выводу, что сертификация оператора Nord Stream 2 возможна только после того, как оператор приведет свою организационно-правовую форму в соответствие с законодательством Германии.

Для возобновления процесса сертификации компания-оператор "Северного потока" Nord Stream 2 AG, зарегистрированная в Швейцарии, решила создать дочернюю компанию в Германии для работы с немецкой частью линии. Регулятор ждет, пока Nord Stream 2 AG передаст активы дочерней компании. Для продолжения сертификации оператор должен подать новую заявку от имени дочернего предприятия.

"Процесс сертификации будет приостановлен до тех пор, пока передача основных активов дочерней компании не будет завершена, и Федеральное сетевое агентство не сможет проверить документы, представленные дочерней компанией", — сообщили в регуляторе.

На фоне новостей о приостановке сертификации "Северного потока-2" спотовые котировки газа подскочили на 11%. В то же время акции "Газпрома" упали на 2%.

Что нужно знать о"Северном потоке-2"

Проектом "Северный поток-2" (Nord Stream 2) предусмотрено строительство и работа двух ниток газопровода общей мощностью 55 млрд кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии.

Газопровод проходит в обход Украины. 10 сентября в России заявили о завершении строительства газопровода"Северный поток-2". Его запустят после сертификации, как прогнозируют, в начале 2022 года.

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Автор: Марта Гичко