Как выяснилось, на должность в правительстве попал человек, который имел очень комплиментарное отношение к "ЛДНР" и считал Революцию Достоинства "переворотом".

Министерство культуры экстренно уволило Сергея Быкова, которого только вчера назначили исполняющим обязанности руководителя Центра стратегических коммуникаций министерства. Об этом сообщил министр Николай Точицкий.

"Назначение и.о. директора "Научного центра развития туризма" было осуществлено с технической целью перерегистрации на "Центр стратегических коммуникаций и информационной безопасности". И.о. директора уволен приказом МКСК. Его назначали на эту должность с технической целью", - написал Точицкий в своем Твиттере.

Стоит добавить, что о назначении Быкова стало известно вчера вместе с сообщением о том, что Министерство культуры и стратегических коммуникаций переименовало "Научный центр развития туризма" в "Центр стратегических коммуникаций и информационной безопасности".

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Назначение Быкова руководителем обновленной структуры вызвало скандал в украинском информпространстве. Как пишет "Фокус", Сергей Быков называл Революцию Достоинства "государственным переворотом" и призвал освободить из-под стражи экс-главу фракции "Партия регионов" Александра Ефремова. В январе 2018 года Быков отрицал присутствие россиян на оккупированных территориях Донбасса, в частности в структурах так называемых "ЛДНР". Также он настаивал на амнистии для боевиков. Также Быков предлагал воплощать в жизнь "мирный план Медведчука".

Другие скандальные назначения последнего времени

Как писал УНИАН, в августе вспыхнул громкий скандал после того, как начальником штаба Командования Сил беспилотных систем ВСУ назначили Романа Гладкого. Быстро выяснилось, что Гладкий имеет жену-гражданку РФ, а его дочь вообще выступала на спортивных соревнованиях под российским флагом.

Хотя в Генштабе уже через несколько дней отреагировали на критику и пообещали разобраться, однако об увольнении Гладкого стало известно только в конце октября.

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