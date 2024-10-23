Имя нового руководителя командования СБС пока не известно.

Капитан первого ранга Роман Гладкий уволен с должности начальника штаба командования Силбеспилотных систем (СБС) Вооруженных сил Украины. Об этом Суспильному сообщил штаб-сержант командования СБС Александр Ярмак.

По его словам, на эту должность уже назначен новый человек, при этом он не назвал его фамилию.

"Я лично не знаком с этим человеком, но есть много кто из волонтерского движения, кто о нем дает хорошие отзывы. Посмотрим", - отметил штаб-сержант.

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Военный также сказал, что, на его взгляд, проблема с назначением Романа Гладкого на должность начальника штаба командования СБС была не столько в нем самом, сколько в системе званий и должностей, которая существует в Украине, ведь "это - система, в которую невозможно прийти эффективным, классным менеджером в гражданской жизни и занять действительно важную должность":

"В чем проблема системы званий и должностей? Тебе дают звание не от твоей эффективности, а от лет выслуги. И это - тупость, потому что это учит людей паразитировать. Приспосабливаться, пережидать, переживать кого-то. И поэтому это вырастило огромное количество разных сомнительно компетентных людей".

Назначение Романа Гладкого начальником штаба командования СБС

В августе начштаба СБС стал Роман Гладкий. Это назначение оказалось скандальным - Гладкого на должность назначал не командующий СБС Вадим Сухаревский, а главнокомандующий ВСУ Александр Сырский.

По информации СМИ, жена Гладкого имеет российское гражданство, а дочь выступала на соревнованиях под российским флагом.

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