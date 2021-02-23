9 февраля СНБО принял решение о применении санкций в отношении Медведчука и его жены.

Владелец подсанкционных телеканалов 112 Украина, NewsOne и ZIK зарегистрировал 18 февраля новое общество с ограниченной ответственностью с таким же названием «Медиахолдинг «Новости».

Об этом в Telegram сообщил министр культуры Александр Ткаченко.

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Учредителями ООО выступили 100 человек с уставным капиталом в 100 гривень.

«Похоже на то, что Медведчук и Ко ищут юридические способы, чтобы вновь запустить трансляцию кремлевской пропаганды в наше информационное пространство. Однако, сколько новых ОООшек за 100 гривень не делай – суть не меняется, а значит и внимание со стороны государства к их «деятельности», – написал министр.

Санкции против Медведчука

19 февраля СНБО принял решение о применении санкций против 19 юридических и 8 физических лиц. В частности, санкции будут применены к Медведчуку и его жене Оксане Марченко. Санкции накладываются на все имущество и активы, которые есть в подчинении Медведчука и его жены.

Как сообщил секретарь СНБО Алексей Данилов, СБУ расследует уголовное производство по ст. 258 (5) (финансирование терроризма) Уголовного кодекса. К Медведчуку, Марченко и другим лицам санкции применены в связи с этим расследованием.

Также СНБО принял решение о возвращении в собственность государства части нефтепродуктопровода «Самара - Западное направление», поскольку ею владеет компания «Прикарпатзападтранс».

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Автор: УНИАН