Саммит инаугурации «Крымской платформы» запланировано провести в Киеве 23 августа.

Президент Польши Анджей Дуда примет участие в инаугурационном саммите «Крымской платформы», который состоится в августе в Киеве.

Об этом президент Украины Владимир Зеленский сообщил во время произнесения совместных с Дудой заявлений для СМИ по итогам переговоров в Варшаве. Трансляцию мероприятия вел Офис президента Украины в Facebook.

Читайте такжеЗеленский вместе с президентами Польши и стран Балтии подписали декларацию о сотрудничестве

«Для нас важно сегодня присутствовать в Польше на таком большом празднике для польского народа и всей Европы. Я поздравляю вас с 230-й годовщиной конституции (Польши). Польша всегда поддерживает Украину, украинский народ, и я должен был быть здесь, и я с радостью, с уважением поддерживаю польский народ и президента Польши Анджея Дуду», - заявил он.

Зеленский отметил, что президент Польши согласился принять участие в первом саммите «Крымской платформы» 23 августа.

«Господин президент сказал, что будет. Я очень его жду с первой леди на первом саммите «Крымской платформы». Для нас это будет очень важно, потому что это будет первый важный саммит, где будут только наши друзья и партнеры, саммит, который связан с деоккупацией украинского полуострова Крым», - добавил глава Украинского государства.

Что этому предшествовало

23 сентября 2020 года Зеленский во время дебатов на 75-й сессии Генеральной ассамблеи ООН призвал партнеров присоединиться к международной платформе по деоккупации Крыма.

В декабре Зеленский заявлял, что создание «Крымской платформы» уже поддержали в Европе и Северной Америке.

Инаугурационный саммит «Крымской платформы» запланировано провести в Киеве 23 августа.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Константин Гончаров