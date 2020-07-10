Хотят объяснений: в Грузии отреагировали на слова Саакашвили о "нелегитимной" власти

Грузинский чиновник назвал заявление политика "позорной пропагандой", а самого Саакашвили – "политическим преступником".

Грузия намерена требовать от Украины объяснений из-за заявлений Михеила Саакашвили, в которых тот называет действующую власть «нелегитимной».

Об этом сообщает Грузия онлайн со ссылкой на заявление представителя комитета по обороне и безопасности парламента Грузии Ираклия Сесиашвили.

Читайте также"Головы полетят": Саакашвили рассказал, каких реформ следует ожидать украинцам

Чиновник назвал заявление позорной пропагандой, а самого Саакашвили – политическим преступником.

«Никого не удивила очередная позорная пропаганда Саакашвили и его полное лжи заявление. Он является политическим преступником перед своей страной и разыскивается грузинским правосудием. Но вторая, заслуживающая внимания тема, – то, что он представляет власть Украины. За это нужно требовать ответа от Украины, потому что украинский госслужащий вмешивается во внутриполитические вопросы Грузии», – сказал он.

Как передает Европейская правда, 9 июля Саакашвили и действующий председатель Исполнительного комитета реформ при президенте Зеленскому в видеообращении назвал власти Грузии «нелегитимной».

«Я считаю, что правительство Грузии полностью нелегитимное. Я ни на мгновение не признаю его законность и ни на мгновение не признаю законность ситуации, которая сейчас сложилась в Грузии», - цитирует издание слова Саакашвили.

Как сообщал УНИАН, 7 мая президент Владимир Зеленский назначил Саакашвили на должность председателя Исполнительного комитета реформ. По мнению Саакашвили, сам факт его назначения свидетельствует, что Зеленский готов идти на "неординарные шаги".

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram