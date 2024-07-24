Спикер отмечает, что накануне было решено сконцентрироваться на доработке отдельных положений законопроекта, которым может быть запрещена деятельность УПЦ МП.

Председатель Верховной Рады Украины Руслан Стефанчук объяснил, что сейчас происходит с работой парламента, и подчеркнул, что это не "каникулы".

Как отмечается в сообщении на его странице в Facebook, "широко растиражированное заявление о том, что якобы Верховная Рада Украины ушла на каникулы, - не соответствует действительности".

Спикер напомнил, что с 24 февраля 2022 года ВР работает в режиме единого заседания. "И за это время ни один народный депутат Украины не получил ежегодного оплачиваемого отпуска, поскольку во время военного положения Верховная Рада Украины не может иметь "каникулы", ежегодные отпуска или другие технические перерывы в своей работе", - отметил он.

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В то же время, добавил Стефанчук, работа в сессионном зале не является единственным видом деятельности народных депутатов Украины: каждый из них работает в комитетах (где готовятся законопроекты для голосования в зале), во временных специальных, временных следственных комиссиях, осуществляют другие меры парламентского контроля и занимаются межпарламентской деятельностью и тому подобное.

"Учитывая то, что вчера было принято решение сконцентрироваться на доработке отдельных положений закона №8371 с целью его скорейшего внесения и голосования в зале, парламентарии будут заниматься другими видами деятельности, в том числе и тесно связанными с подготовкой этого законопроекта", - объяснил председатель ВР.

Так, подчеркнул он, "ни на какие "каникулы" с момента полномасштабного вторжения Верховная Рада Украины не ходила и не пойдет, до момента нашей Победы".

Как известно, 23 июля заседание парламента завершилось блокированием трибуны из-за требования вынести на рассмотрение ВР законопроект о внесении изменений в некоторые законы Украины относительно деятельности в Украине религиозных организаций (№8371).

Московская церковь в Украине - подробности

Как сообщал УНИАН, 19 октября ВР приняла в первом чтении законопроект (№8371), которым может быть запрещена деятельность Украинской православной церкви Московского патриархата. Речь идет о том, чтобы на территории Украины была запрещена деятельность религиозных организаций, которые связаны с Россией, в частности речь идет об УПЦ МП.

5 марта Комитет Верховной Рады по вопросам гуманитарной и информационной политики рекомендовал парламенту принять закон, который должен положить конец деятельности русской церкви в Украине.

Народный депутат от "Европейской солидарности" Владимир Вятрович отмечал, что русская православная церковь должна быть запрещена законом, а деятельность всех религиозных организаций, которые являются аффилированными с ней, будет прекращаться по четкой процедуре, которая будет включать исследования, предписание о выполнении закона и судебный запрет.

По его словам, в случае голосования "за" закон, русская православная церковь и аффилированные с ней структуры не смогут использовать государственное и коммунальное имущество, а переход общин в украинскую поместную православную церковь будет значительно упрощен.

21 мая в ВР две фракции требовали поставить на рассмотрение законопроект "о запрете московской церкви". Происходили переговоры между руководителями фракций, но не было достигнуто договоренностей. Так, была заблокирована трибуна Рады. Из-за блокирования Стефанчук объявил перерыв в заседании парламента до следующего заседания.

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