Президент Румынии подтверждает важность внедрения всесторонних реформ, необходимых для вступления в ЕС.

Президент Румынии Клаус Йоханнис отмечает, что его страна поддерживает начало переговоров о вступлении Украины в Европейский Союз до конца 2023 года. Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал в Бухаресте на совместной пресс-конференции с президентом Украины Владимиром Зеленским.

"Сегодня я подтвердил политическую и практическую поддержку Румынии относительно начала переговоров о вступлении Украины и Республики Молдова в Европейский Союз до конца 2023 года", - сообщил Йоханнис.

Он подчеркнул, что лично будет выступать за принятие такого решения на встрече Европейского совета в декабре.

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"Это решение подтвердит прогресс, достигнутый Украиной и Республикой Молдова несмотря на очень сложные условия. Это будет и стратегическим решением для Европейского Союза", - добавил Йоханнис.

В то же время, президент Румынии подтверждает важность внедрения всесторонних реформ, необходимых для вступления в Евросоюз с целью обеспечения устойчивости государства и украинского общества.

В свою очередь, Зеленский заявил, что нет сомнений в том, что Украина и Молдова станут членами Евросоюза.

"Важно, что Румыния поддерживает наши государства на пути европейской интеграции. Уже в этом году Украина будет готова к началу переговоров по членству в Евросоюзе и правильно помогать Молдове также приближаться к ЕС с нами как можно скорее", - сказал Зеленский.

Президент Украины выразил убеждение, что путь Украины в ЕС - это обеспечение геополитической стабильности на востоке Европе.

Путь Украины в ЕС

Как сообщал УНИАН, президент Владимир Зеленский подписал заявку на членство Украины в Евросоюзе в конце февраля 2022 года, после начала полномасштабного вторжения РФ. ЕС предоставил Украине официальный статус кандидата в июне 2022 года. Тогда же Еврокомиссия представила Украине семь рекомендаций.

По состоянию на июнь 2023 года наше государство выполнило две из них. В августе в правительстве предположили, что Украина не успеет выполнить все рекомендации Еврокомиссии до конца текущего года.

2 октября министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба по итогам неформального заседания Совета ЕС на уровне министров иностранных дел в Киеве подчеркнул, что в Европейском Союзе есть консенсус относительно будущего членства Украины.

Украина обещает выполнить все семь рекомендаций, которые были озвучены Европейской комиссией для открытия переговоров о членстве до конца этого года.

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