Глава МВД заверил, что Украина готова защищать свои границы от возможного вторжения РФ и дать достойный отпор агрессору.

Эскалация конфликта у восточных границ Украины является крупнейшей с 2015 года, но наша страна надеется на мирное развитие событий.

Об этом заявил министр внутренних дел Арсен Аваков во время проверки боеготовности подразделений МВД в районе проведения ООС, сообщает пресс-служба ведомства.

"С 2015 года - это наибольшая концентрация вражеских сил у наших границ. А учитывая ту истерию и информационную атаку, которую проводят российские пропагандисты, можно смело сказать, что это самая большая угроза", - сказал Аваков.

По его словам, Украина надеется на мирное развитие событий и дипломатическое урегулирование эскалации.

В то же время глава МВД заверил, что наша страна готова защищать свои границы от возможного вторжения РФ и дать достойный отпор захватчику.

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"Мы переживаем не простой период эскалации. Но мы уже не первый год находимся под давлением российского бешеного пса, который стоит у наших границ. Мы будем готовы. Мы на своей земле, у нас нет другого выбора, кроме как защищаться, не зависимо от того, как будут вести себя иностранные политики. Мы рассчитываем на дипломатическое урегулирование, но полностью готовы к обороне", - заявил Аваков.

Стягивание Россией войск к границе с Украиной

30 марта главнокомандующий Вооруженных сил Украины генерал-полковник Руслан Хомчак заявил, что РФ сосредоточила вдоль границы Украины и на временно оккупированных территориях 28 батальонных тактических групп, и под видом подготовки к учениям планирует еще подтянуть до 25 батальонных тактических групп, что создает угрозу военной безопасности нашего государства.

По данным ВСУ, оккупанты усиливают передовые подразделения разведывательными группами и снайперскими парами, проводят тренировки личного состава с привлечением инструкторов вооруженных сил РФ. Также российско-оккупационные войска держат наготове к применению дежурные подразделения артиллерии на определенных направлениях, в частности в населенных пунктах на оккупированной территории Украины.

31 марта The New York Times сообщила, что Россия стягивает четыре тысячи военных до границы с Украиной.

Также появилось видео с эшелоном военной техники, которую российские войска перебрасывают в оккупированный Крым через Крымский мост.

Командование вооруженных сил США в Европе повысило свою боевую готовность до самого высокого уровня после возобновления боевых действий между российскими боевиками и украинскими военными в Донецкой области.

США потребовали от России объяснений из-за стягивания своих войск к границе с Украиной, а также предупредили Россию о реакции в случае агрессии в отношении Украины.

Президент Владимир Зеленский заявлял, что РФ путем увеличения количества войск на границе пытается оказывать давление на Украину.

8 апреля главнокомандующий ВСУ Руслан Хомчак заявил, что ситуация контролируется, а украинские военные готовы реагировать как на обострение ситуации на временно оккупированной территории Луганской и Донецкой областей, так и вдоль всей украинско-российской границы.

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Автор: Александр Топчий