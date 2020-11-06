Резников говорит: никого не хотел обидеть.

Вице-премьер по вопросам реинтеграции Алексей Резников объяснил, что имел в виду во время недавнего сравнения Донбасса с опухолью.

Об этом он сказал в эфире канала "Украина 24".

Резников пояснил, что когда сравнивал ситуацию в ОРДЛО с медицинским диагнозом, имел в виду их экономическую разруху, загрязнение и пропаганду, в которой живут люди.

"Это плохие слова, но я не имею в виду граждан Украины, жителей украинской территории Донбасса, я имею в виду, что нужно говорить правду", - сказал он.

По словам Резникова, надо понимать, как эти территории воспринимает часть украинцев.

Читайте также"Не надо из нас делать болванчиков": Кравчук назвал условие для поиска Украиной альтернативы "Минску"

"Нельзя лечить от насморка, если мы знаем, что это более сложная ситуация. Я никого не хотел обидеть, но мы должны быть готовы, что так воспринимает часть общества", - заявил он.

"Опухоль": слова Резникова о Донбассе

Недавно Резников сравнил территорию неподконтрольной части Донбасса с "опухолью".

"Нам главное не взять его обратно, как опухоль, с которой мы не знаем, что делать. Но мы понимаем, что у нас есть два варианта. Это больные территории, ментально в том числе. Есть вариант резекции полной, ампутации, или лечить. Я за терапию и полное восстановление нашего организма", - сказал он.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Юрий Годован