Резников отметил, что есть два варианта по Донбассу.

Вице-премьер - министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий и заместитель главы делегации Украины в ТКГ Леонида Кучмы Алексей Резников сравнил территорию неподконтрольной части Донбасса с "опухолью".

Читайте такжеНовоназначенный спикер делегации в ТКГ сообщил первую "острую новость"Такое сравнение он допустил в программе "Рандеву с Яниной Соколовой", которое транслировалось на YouTube, передает strana.ua.

"Нам главное не взять его обратно, как опухоль, с которой мы не знаем, что делать. Но мы понимаем, что у нас есть два варианта. Это больные территории, ментально в том числе. Есть вариант резекции полной, ампутации, или лечить. Я за терапию и полное восстановление нашего организма", - сказал он.

В "ЛДНР" согласились вывести иностранные войска и разоружить незаконные формирования. Это следует из проекта "дорожной карты" по исполнению Минских соглашений. Ее Донецк и Луганск внесли в контактную группу в середине октября.

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Автор: УНИАН