По словам главы государства, на заседании СНБО обсуждалось возможное вмешательство со стороны государства-агрессора и внутренних сил в принятие скандального решения Конституционным судом.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил о начале работы в направлении расследования обстоятельств принятия скандального решения Конституционным судом об отмене ответственности за недостоверное декларирование и полномочий НАПК по проверке электронных деклараций.

Об этом глава государства сказал в эфире программы "Свобода слова" на телеканале ICTV.

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Отвечая на вопрос, обсуждалась ли на заседании СНБО необходимость расследования обстоятельств принятия скандального решения Конституционным судом и возможное вмешательство со стороны государства-агрессора и внутренних сил в принятие этого решения, президент сказал: «Все, что я могу сказать, - обсуждалась эта необходимость (расследования - УНИАН), и мы начали работать в этом направлении».

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27 октября Конституционный суд по представлению 47 народных депутатов принял решение, которым отменил статью 366-1 Уголовного кодекса, что предусматривает ответственность за недостоверное декларирование.

Также КС признал неконституционными положения законов о проверке е-деклараций чиновников и отменил полномочия НАЗК с проверки деклараций и выявления конфликта интересов.

Зеленский внес в Верховную Раду проект закона № 4288, которым предлагается прекратить полномочия судей КСУ со дня вступления в силу закона, а субъектам назначения судей предлагает безотлагательно начать процедуру конкурсного отбора нового состава суда. В законопроекте говорится, в частности, что решение КС от 27 октября является «ничтожным (таким, что не создает правовых последствий) как такое, что принято судьями Конституционного суда Украины в условиях реального конфликта интересов».

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Автор: Константин Гончаров