Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков заявил, что у двух-трех министров есть шансы покинуть должности в правительстве.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал на брифинге, отвечая на вопрос журналистов о возможной отставке некоторых министров по решению парламента.
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Разумков отметил, что пока никаких проектов постановлений по этому вопросу не зарегистрировано. "Будет постановление - будем рассматривать", - сказал он.
По его словам, на сегодняшний день "есть два-три министра, которые имеют шансы" покинуть должности. "Но какие - посмотрим. И шансы могут быть как реализованы, так и нет", - добавил Разумков.
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