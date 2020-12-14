В то же время спикер парламента отметил, что пока в ВР не зарегистрировано соответствующих проектов постановлений.

Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков заявил, что у двух-трех министров есть шансы покинуть должности в правительстве.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал на брифинге, отвечая на вопрос журналистов о возможной отставке некоторых министров по решению парламента.

Читайте такжеВ "Слуге народа" поддерживают идею работать в январе одну пленарную неделю вместо двух

Разумков отметил, что пока никаких проектов постановлений по этому вопросу не зарегистрировано. "Будет постановление - будем рассматривать", - сказал он.

По его словам, на сегодняшний день "есть два-три министра, которые имеют шансы" покинуть должности. "Но какие - посмотрим. И шансы могут быть как реализованы, так и нет", - добавил Разумков.

Вас также могут заинтересовать другие новости:

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Надя Пришляк