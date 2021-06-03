Дмитрий Разумков рассказал, что Верховная Рада 3 июня рассмотрит постановление о признании режима Александра Лукашенко угрозой международной безопасности.
Об этом он заявил в эфире одного из телеканалов, пишет НВ.
Также Разумков ответил на вопрос, будет ли он сам голосовать за принятие этого документа: он отметил, что руководствоваться намерен тем, какой именно текст постановления будет предложен к рассмотрению.
"Состоялось заседание комитета, который принял проект постановления. Я думаю, что он 3 июня будет рассмотрен в стенах парламента", - заявил он.
Читайте такжеВ ТКГ заявили, что Лукашенко де-факто признал марионеточные "республики" на Донбассе
Посадка самолета Ryanair в Минске
23 мая самолет Ryanair "Афины-Вильнюс" развернулся над территорией Беларуси и экстренно приземлился в Минске после сообщения о минировании, которое якобы получила администрация минского аэропорта и передала экипажу.
Однако в результате власти страны задержали основателя оппозиционного Telegram-канала Nexta Романа Протасевича, который летел на этом самолете и разыскивался в Беларуси.
Событие вызвало реакцию в мировом сообществе, появилась информацию о том, что рейс посадили под давлением властей. Украина полностью прекратила авиасообщение с Беларусью с полуночи 26 мая.
В Европейском Союзе начали работу над новыми ограничительными мерами против властей Беларуси, а в МИД Украины подготовили против режима Лукашенко санкционные предложения для СНБО.
Сам же Лукашенко заявил, что санкции против Беларуси вряд ли будут распространяться на транзит российского газа в страны Европейского союза, но Запад, по его словам, пытается ударить по бюджетообразующим предприятиям Беларуси.
Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram