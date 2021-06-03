Разумков ответил на вопрос, будет ли он сам голосовать за принятие этого документа.

Дмитрий Разумков рассказал, что Верховная Рада 3 июня рассмотрит постановление о признании режима Александра Лукашенко угрозой международной безопасности.

Об этом он заявил в эфире одного из телеканалов, пишет НВ.

Также Разумков ответил на вопрос, будет ли он сам голосовать за принятие этого документа: он отметил, что руководствоваться намерен тем, какой именно текст постановления будет предложен к рассмотрению.

"Состоялось заседание комитета, который принял проект постановления. Я думаю, что он 3 июня будет рассмотрен в стенах парламента", - заявил он.

Посадка самолета Ryanair в Минске

23 мая самолет Ryanair "Афины-Вильнюс" развернулся над территорией Беларуси и экстренно приземлился в Минске после сообщения о минировании, которое якобы получила администрация минского аэропорта и передала экипажу.

Однако в результате власти страны задержали основателя оппозиционного Telegram-канала Nexta Романа Протасевича, который летел на этом самолете и разыскивался в Беларуси.

Событие вызвало реакцию в мировом сообществе, появилась информацию о том, что рейс посадили под давлением властей. Украина полностью прекратила авиасообщение с Беларусью с полуночи 26 мая.

В Европейском Союзе начали работу над новыми ограничительными мерами против властей Беларуси, а в МИД Украины подготовили против режима Лукашенко санкционные предложения для СНБО.

Сам же Лукашенко заявил, что санкции против Беларуси вряд ли будут распространяться на транзит российского газа в страны Европейского союза, но Запад, по его словам, пытается ударить по бюджетообразующим предприятиям Беларуси.

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Автор: Олег Давыгора