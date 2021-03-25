На заседании, которое инициирует более 150 народных депутатов Украины планируется рассмотрение проекта постановления об осуждении событий 20 марта возле Офиса президента.

30 марта предполагается два внеочередных заседания Верховной Рады.

Об этом сообщил член Комитета ВР по вопросам регламента, депутатской этики и организации работы парламента, народный депутат от "Слуги народа" Павел Фролов в своем Теlegram-канале. Внеочередное заседание Рады 30 марта: какие вопросы будут рассматривать

Фролов отметил, что на заседании, которое инициирует более 150 народных депутатов Украины планируется рассмотрение проекта постановления об осуждении событий 20 марта возле офиса президента (№5295), а также информация по этому вопросу руководства СБУ, Национальной полиции, ГБР.

Фролов сообщил, что также на этом заседании должны быть досрочно прекращены полномочия народным депутатом от группы "Партия "За майбутнє" Игорем Колихаевым, который является мэром Херсона и депутатом от "Слуги народа" Александром Скичко, который является председателем Черкасской ОГА.

Также предусматривается рассмотрение проекта постановления о назначении выборов мэра Харькова на 31 октября 2021 года. Читайте такжеРазумков рассказал, будут ли обновлять в дальнейшем систему для голосования в Раде Внеочередное заседание Рады по инициативе Зеленского

Фролов сообщил, что также 30 марта должно состояться еще одно внеочередное заседание, которое инициирует президент Украины Владимир Зеленский. Он отмечает, что предполагается рассмотрение законопроектов: во втором чтении №4543 о разблокировании большой приватизации, в первом чтении перечень объектов, не подлежащих приватизации №4020, а также законопроекты по легализации (амнистии) капиталов, о новом порядке получения научных степеней. Фролов отмечает, что также предусматривается рассмотрение законопроекта об ужесточении ответственности за нарушение порядка самоизоляции №4540 и по оказанию помощи в связи с беременностью и родами и эффективного использования бюджетных средств при финансировании единовременной натуральной помощи "пакет малыша" №5064. Кроме того, предполагается рассмотрение законопроектов об усилении ответственности за нарушение противопожарной безопасности.

"Если будет согласие всех фракций, может быть рассмотрен президентский законопроект о помощи на время усиления карантина от государства - 8 тысяч гривень и возможность дополнительной помощи от местных властей, - добавил Фролов.

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Автор: Надя Пришляк