Рада может вернуться к обычному режиму работы 18 мая

Предлагается признать утратившим силу положение о работе ВР на протяжении действия карантина и до его отмены в режиме работы в комитетах, комиссиях и фракциях.

Председатель фракции «Слуга народа» Давид Арахамия зарегистрировал в Верховной Раде проект постановления об организации работы ВР (№3434), которым предусматривается, что ВР с 18 мая будет работать согласно утвержденному ранее плану работы парламента.

Текст проекта постановления обнародован на сайте парламента.

Проектом постановления предусматривается, что в связи с отменой части ограничительных мер, введенных с целью предотвращения распространения коронавирусной болезни (COVID-19), Верховная Рада постановляет признать утратившим силу пункт 1 постановления ВР «О некоторых вопросах организации работы Верховной Рады Украина на период действия карантина в Украине» от 17 марта 2020 №534-IX.

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Также предусматривается принять к сведению, что с 18 мая Верховная Рада работает в соответствии с календарным планом проведения третьей сессии девятого созыва, утвержденным постановлением ВР от 16 января 2020 №462-IX.

Как отмечается в пояснительной записке к проекту постановления, изменениями в постановление ВР от 17 марта 2020 №534-IX предлагается признать утратившим силу, в частности, положение о работе ВР на протяжении действия карантина и до его отмены в режиме работы в комитетах, комиссиях, депутатских фракциях (депутатских группах).