СМИ узнали, как Украина может ответить Беларуси за выдачу "вагнеровцев" России

29 июля в Беларуси задержали боевиков с ЧВК «Вагнер», 32 - под Минском, еще одного - на юге страны. Среди них были и те, кто воевал против Украины на Донбассе.

У Украины есть несколько вариантов "зеркального" ответа на выдачу Беларусью боевиков ЧВК «Вагнер» России.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на источники в дипломатических кругах.

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Среди вариантов - временная остановка сотрудничества по вопросам экстрадиции, отмена запланированного на октябрь «Форума регионов Украины и Беларуси» в Гродно, а также замораживание работы различных двусторонних групп.

По информации собеседника, приостановление экстрадиции было бы зеркальным ответом на демарш официального Минска в истории с выдачей боевиков ЧВК «Вагнер» - участников войны России с Украиной.

При этом, отметил дипломат, белорусские правоохранители обращаются к украинским коллегам с запросами чаще, чем наоборот.

Группа "Вагнера" в Беларуси: что было раньше

29 июля в Беларуси задержали боевиков с ЧВК «Вагнер», 32 - под Минском, еще одного - на юге страны. Среди них были и те, кто воевал против Украины на Донбассе.

По информации правоохранительных органов Беларуси, к ним поступила информация о прибытии более 200 боевиков для дестабилизации ситуации в период избирательной кампании.

Беларусь обратилась к украинским властям по проверке причастности задержанных к совершению преступлений в Украине. 30 июля Украина начала консультации с Беларусью об экстрадиции боевиков.

7 августа президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что Украина должна доказать вину задержанных боевиков для экстрадиции. 9 августа он сообщил, что получил от российского лидера Владимира Путина письмо на пяти страницах с изложением всех фактов вокруг ситуации с задержанными «вагнеровцами».

11 августа Офис генпрокурора Украины направил в Генеральную прокуратуру Беларуси запросы по выдаче 28 боевиков ЧВК «Вагнера». Всем 28 лицам, среди которых 9 граждан Украины, было сообщено о подозрении в участии в террористической организации (ч. 1 ст. 258-3 Уголовного кодекса Украины).

14 августа Беларусь выдала России 32 задержанных под Минском «вагнеровцев». В Генпрокуратуре РФ утверждают, что передача указанных лиц осуществлена в «строгом соответствии с нормами международного права и национального законодательства РФ и Беларуси».

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Автор: Яна Ставская