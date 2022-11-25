По его словам, теперь стало очевидным, что "воссоединение" РФ с Донбассом должно было состояться раньше.

Россия должна была аннексировать часть Донбасса раньше, но якобы надеялась на то, что Донецк и Луганск смогут воссоединиться с Украиной.

Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с "матерями российских военных", передает российское госагентство ТАСС.

"Что касается 2014 года, конечно, задним числом мы все умные, но исходили из того, что, возможно, удастся договориться, и Луганск, Донецк как-то в рамках Минских договоренностей смогут воссоединиться с Украиной. Мы искренне к этому шли, но мы не чувствовали до конца настроения людей, до конца невозможно было понять, что там происходит", - сказал он.

Видео дня

По его словам, теперь стало очевидным, что "воссоединение" РФ с Донбассом должно было состояться раньше.

"Возможно, и не было бы столько потерь среди мирных граждан, не было бы столько погибших под обстрелами детей", - считает он.

Оккупация Россией частей украинских территорий

Россия с 2014 года оккупировала украинский Крым и проводила гибридную агрессию в Донецкой и Луганской областях, фактически захватив власть в частях этих областей, однако не признавая себя стороной конфликта.

24 февраля этого года РФ начала открытое полномасштабное военное вторжение в Украину.

21 февраля Путин признал оккупированные территории Украины – так называемые "Донецкую народную республику" и "Луганскую народную республику", которые де-факто находились под контролем Кремля все это время.

30 сентября, после проведения фейковых псевдореферендумів на оккупированных территориях Путин подписал "договоры о вступлении в состав России" захваченных украинских территорий Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской областей и заявил, что отныне их жители – граждане РФ.

Вас также могут заинтересовать новости: