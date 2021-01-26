Российская служба BBC 24 января, подытоживая акции протеста в России в поддержку оппозиционера Алексея Навального, указала в Facebook, что массовые выступления состоялись в 122 городах России и 78 городах за пределами этой страны.

Министр культуры и информационной политики Украины Александр Ткаченко обратился с официальным письмом к чрезвычайному и полномочному послу Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии в Украине Мелинде Симмонс в связи с причислением британским вещателем Би-Би-Си городов оккупированного Крыма к территориям России.

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Об этом сообщили в пресс-службе Минкультуры.

«МКИП обращается к Посольству Великобритании в Украине отреагировать на эту ситуацию и получить разъяснения от главной штаб-квартиры Би-Би-Си в Лондоне. Ведь страна поддерживает территориальную целостность Украины, в частности в части временно оккупированного Крымского полуострова», - говорится в сообщении.

По словам Ткаченко, международные санкции против российских властей должны быть введены в ближайшее время.

«Но для этого нужны решительные действия не только от руководства государств, но и соблюдение информационной безопасности, в частности, международными информационными агентствами», - добавил министр.

Что случилось

Российская служба Би-Би-Си 24 января, подытоживая акции протеста в России в поддержку оппозиционера Алексея Навального, указала в Facebook, что массовые выступления состоялись в 122 городах России и 78 городах за пределами этой страны. При этом оккупированные украинские города Севастополь и Симферополь в этом списке фигурируют как российские, а внизу этого списка содержится примечание, что «Россия аннексировала Крым и Севастополь в 2014 году».

Протесты в России

В субботу, 23 января, в России прошли акции в поддержку российского оппозиционера Алексея Навального, арестованного несколько дней назад после возвращения в РФ из Германии.

Силовики применили к протестующим насилие и провели массовые задержания.

В ходе массовых акций протеста в России 23 января силовики задержали почти 3,5 тысячи протестующих. Это рекордное количество задержанных за день за всю современную историю России.

В Министерстве иностранных дел Украины осудили насилие против участников акций в России в поддержку Навального.

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Автор: Леся Лещенко