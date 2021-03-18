Вчера в Раде "слуга" подрался с представителем ОПЗЖ, обозвав его "террористом".

Глава президентской фракции "Слуга народа" Давид Арахамия предложил однопартийцам во внутреннем чате называть одну из партий "пророссийскими бл*ядями".

Читайте такжеЛитвин уходит из Набсовета КНУ после громкого провала на выборах ректора вузаНа опубликованных сайтом Буквы фото видно, что в мессенджере депутаты обсуждали коммуникацию с коллегами из других партий.

Кто-то в онлайн-разговоре заявил, что "недопустимо применять силу к парламентариям, какой бы политической силы они не были".

Участники чата выразили целесообразность подбора в таких случаях "синонимических заменителей". Арахамия, в свою очередь, предложил одну из фракций обозвать "пророссийскими бл*дями" и не называть партию.

Потом кто-то из "слуг" уточнил, что можно и "к*рвами" или "лярвами".

"Пророссийские представители древней профессии. Так мы точно регламент не нарушим", – добавил кто-то из депутатов.

А вот парламентариев из "Голоса" и "Блока Юлии Тимошенко" в "Слуге народа" называют "убогими".

Что предшествовало

Между депутатами от "Слуги народа" вчера на заседании Рады произошел конфликт с представителями "Оппозиционной платформы – За жизнь", о чем свидетельствуют кадры фотографа Яна Доброносова.

Парламентарий из монобольшинства назвал коллег из ОПЗЖ "террористами", в ответ представитель ОПЗЖ схватил его за ухо. Нестор Шуфрич пытался разнять депутатов.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Яна Ставская