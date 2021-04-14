Соответствующее решение принято на заседании правительства.

Кабинет министров одобрил проект указа президента о дне Государственной службы специальной связи и защиты информации.

Читайте такжеВ Украине создан Совет по вопросам развития профессионально-технического образованияКак передает корреспондент УНИАН, соответствующее решение принято на заседании правительства.

Согласно документу, день Государственной службы специальной связи и защиты информации предлагается отмечать ежегодно 25 мая.

Что такое Госслужба специальной связи

Государственная служба специальной связи и защиты информации создана в 2006 году на базе ликвидированного Департамента специальных телекоммуникационных систем и защиты информации СБУ.

Госспецсвязи работает на обеспечение национальной безопасности Украины от внешних и внутренних угроз и является составной частью сектора безопасности и обороны страны.

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Автор: Леся Лещенко