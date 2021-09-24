Кристина Квин отметила, что США стремятся к тому, чтобы двери НАТО оставались открытыми.

Временная поверенная в делах США в Украине Кристина Квин заявила, что Украина обязательно станет членом Североатлантического альянса. По ее словам, это произойдет, когда Украина будет соответствовать критериям НАТО.

Об этом дипломат заявила в ходе Киевского форума по безопасности "Запад-Восток, Север-Юг".

"Соединенные Штаты стремятся к тому, чтобы двери НАТО оставались открытыми для всех претендентов, когда они смогут выполнить обязательства и требования относительно членства", - заявила Квин.

При этом она заверила, что США придерживаются декларации Бухарестского саммита 2008 года, где указано, что Украина станет членом НАТО.

Читайте такжеПока нет понимания, когда Украина получит ПДЧ от НАТО - глава МИД"Важно помнить, что обретение членства в НАТО не является признаком военной силы, а является отражением сильного демократического общества, которое верит в такие принципы, как равное правосудие для всех, уважение прав человека, прозрачность работы правительства и свободные выборы", - подытожила Квин.

Как сообщал УНИАН, 14 июня по итогам саммита НАТО в коммюнике глав государств и правительств 30 стран-членов НАТО было заявлено, что Украина станет членом НАТО с помощью плана действий по членству (ПДЧ).

Они также высказались в поддержку права Украины решать свое собственное будущее и формировать внешнеполитический курс без внешнего вмешательства.

Кулеба призывает страны-члены НАТО предоставить Украине План действий по членству в 2022 году.

Ранее, 9 февраля, генсек Альянса Йенс Столтенберг подчеркнул, что приближение Украины к членству в НАТО зависит от успешной реализации реформ. В частности, Украина должна укреплять демократические институты, бороться с коррупцией, вводить демократический политический контроль над ВСУ.

В Посольстве США также заявляли, что для дальнейшего продвижения евроатлантической интеграции Украины необходим прогресс в "тяжелых, но важных" реформах.

7 июня заместитель генсека НАТО Мирче Джоанэ сообщил, что в Альянсе пока нет консенсуса в вопросе предоставления Украине ПДЧ.

Автор: Анастасия Горбачева