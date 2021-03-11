Сегодня, 11 марта, в 21: 45 телезрителей "1+1" ждет новый выпуск общественно-политического ток-шоу "Право на владу". В прямом эфире Наталья Мосейчук, эксперты, политики и гости студии обсудят причины увеличения количества детских суицидов в Украине и влияние контента соцсетей на детскую психику.

Дети из вполне благополучных семей становятся жертвами так называемых "групп смерти" в социальных сетях. В ток-шоу "Право на владу" будут выяснять, кто и зачем это организует и как уберечь ребенка от подобного контента в Интернете. Во второй части программы Наталья Мосейчук с экспертами будут дискутировать о попытках власти упорядочить работу интернет-ресурсов и социальных медиа. Что предлагает новый закон о медиа? Какие ограничения уместны, а какие потенциально опасны?

В дискуссии примут участие: заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко главный инспектор департамента киберполиции Нацполиции Роман Сочка, юрист-криминолог Анна Маляр, эксперт по управлению репутацией Борис Тизенгаузен, доктор медицинских наук, психотерапевт Олег Чабан, народный депутат из фракции "Слуга народа" Никита Потураев народный депутат из фракции "Европейская Солидарность" Николай Княжицкий, председатель комитета по вопросам свободы слова, народный депутат из фракции "Оппозиционная платформа - За жизнь" Нестор Шуфрич внефракционный народный депутат Александр Дубинский, главный редактор интернет-портала "РБК-Украина" Сергей Щербина, политик, телеведущий Сергей Притула, бизнесмен, филантроп Гарик Корогодский, политический аналитик, телекритик Дмитрий Литвин, блогер, основатель креативного агентства Klym&Co Максим Клименко.

Смотрите новый выпуск "Право на владу" уже сегодня в 21:45 на "1+1".

Свои вопросы телезрители могут задавать на Facebook-странице программы.

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Автор: УНИАН