В четверг, 16 декабря, в 21:45 прямом эфире общественно-политического ток-шоу "Право на владу" ведущая программы Наталья Мосейчук и гости вместе подведут итоги уходящего года.
Темы ток-шоу
В 2021 году Украине исполнилось 30 лет, началась вакцинация от Covid-19, у границы сконцентрировались российские войска, а политикум штормило из-за "Вагнергейта", закона об олигархах, закрытии каналов Медведчука и других событий.
Как изменил нас и страну 2021-й? Стали ли мы сильнее, пройдя через скандалы и потрясения? Что можем отпраздновать, а какие ошибки придется исправлять? Кто победит в войне с олигархами? Каких политических сюрпризов ожидать в скором будущем? Об этом в предновогоднем выпуске "Право на владу" в этот четверг.
Также будут обсуждаться результаты встречи президента Зеленского с лидерами Франции и Германии в Брюсселе.
Участники ток-шоу
Гостями студии станут лидер фракции "Слуга народа" Давид Арахамия, секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов, министр здравоохранения Виктор Ляшко, гендиректор информационного агентства "Интерфакс Украина" Александр Мартыненко, главный редактор "РБК-Украина" Сергей Щербина, журналист, руководитель и основатель SKRYPIN.UA Роман Скрипин, глава фракции "Голос" Ярослав Железняк, политтехнолог, продюсер Владимир Петров, журналист Остап Дроздов, народный депутат "Оппозиционная платформа – За жизнь" Нестор Шуфрич.