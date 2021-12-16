Итоги года подводят лидер фракции "Слуга народа" Давид Арахамия, секретарь СНБО Алексей Данилов, министр здравоохранения Виктор Ляшко и другие.

В четверг, 16 декабря, в 21:45 прямом эфире общественно-политического ток-шоу "Право на владу" ведущая программы Наталья Мосейчук и гости вместе подведут итоги уходящего года.

Темы ток-шоу

В 2021 году Украине исполнилось 30 лет, началась вакцинация от Covid-19, у границы сконцентрировались российские войска, а политикум штормило из-за "Вагнергейта", закона об олигархах, закрытии каналов Медведчука и других событий.

Как изменил нас и страну 2021-й? Стали ли мы сильнее, пройдя через скандалы и потрясения? Что можем отпраздновать, а какие ошибки придется исправлять? Кто победит в войне с олигархами? Каких политических сюрпризов ожидать в скором будущем? Об этом в предновогоднем выпуске "Право на владу" в этот четверг.

Также будут обсуждаться результаты встречи президента Зеленского с лидерами Франции и Германии в Брюсселе.

Участники ток-шоу

Гостями студии станут лидер фракции "Слуга народа" Давид Арахамия, секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов, министр здравоохранения Виктор Ляшко, гендиректор информационного агентства "Интерфакс Украина" Александр Мартыненко, главный редактор "РБК-Украина" Сергей Щербина, журналист, руководитель и основатель SKRYPIN.UA Роман Скрипин, глава фракции "Голос" Ярослав Железняк, политтехнолог, продюсер Владимир Петров, журналист Остап Дроздов, народный депутат "Оппозиционная платформа – За жизнь" Нестор Шуфрич.

Автор: Виолетта Орлова