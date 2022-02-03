В четверг, 3 февраля на канале 1+1 откроется очередной сезон политического ток-шоу "Право на владу".

В "Право на владу" сегодня будет обсуждаться война за мир. Москва продолжает военный шантаж, Украина и наши международные партнеры пытаются предотвратить худший сценарий.

На что рассчитывает Путин? От чего зависит дальнейшее развитие событий? Можно ли предотвратить вторжение? О чем ведутся переговоры с Россией? Чем помогут Украине союзники, если Россия уйдет в наступление? Заставят ли Украину выполнить капитуляционные Минские договоренности? Об этом пойдет речь в первом выпуске программы "Право на владу", возвращающейся в эфир.

Также участники ток-шоу проанализируют, как тревожные ожидания сказались на экономике и как справиться с этим.

В "Право на владу" сегодня будут участвовать следующие гости:

Алексей Данилов , секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины;

, секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины; Валерий Залужный , главнокомандующий ВСУ;

, главнокомандующий ВСУ; Дмитрий Кулеба , министр иностранных дел;

, министр иностранных дел; Кристина Квин , временная поверенная в делах США;

, временная поверенная в делах США; Павел Климкин , министр иностранных дел (2014-2019)

, министр иностранных дел (2014-2019) Игорь Палица , глава партии "За майбутнє";

, глава партии "За майбутнє"; Роман Бессмертный , Чрезвычайный и Полномочный Посол Украины в Беларуси (2010-2011);

, Чрезвычайный и Полномочный Посол Украины в Беларуси (2010-2011); Кира Рудык , глава партии "Голос";

, глава партии "Голос"; Евгений Мураев , лидер партии "Наши";

, лидер партии "Наши"; Олег Тягнибок , глава ВО "Свобода";

, глава ВО "Свобода"; Андрей Мельник , Чрезвычайный и Полномочный Посол Украины в ФРГ;

, Чрезвычайный и Полномочный Посол Украины в ФРГ; Марк Фейгин , адвокат, блоггер (Россия);

, адвокат, блоггер (Россия); Михаил Кухар , экономист.

Начало эфира - в 21.45 по киевскому времени. Смотрите Право на владу онлайн на сайте УНИАН.