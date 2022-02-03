В четверг, 3 февраля на канале 1+1 откроется очередной сезон политического ток-шоу "Право на владу".

В "Право на владу" сегодня будет обсуждаться война за мир. Москва продолжает военный шантаж, Украина и наши международные партнеры пытаются предотвратить худший сценарий.

На что рассчитывает Путин? От чего зависит дальнейшее развитие событий? Можно ли предотвратить вторжение? О чем ведутся переговоры с Россией? Чем помогут Украине союзники, если Россия уйдет в наступление? Заставят ли Украину выполнить капитуляционные Минские договоренности? Об этом пойдет речь в первом выпуске программы "Право на владу", возвращающейся в эфир.

Также участники ток-шоу проанализируют, как тревожные ожидания сказались на экономике и как справиться с этим.

В "Право на владу" сегодня будут участвовать следующие гости:

  • Алексей Данилов, секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины;
  • Валерий Залужный, главнокомандующий ВСУ;
  • Дмитрий Кулеба, министр иностранных дел;
  • Кристина Квин, временная поверенная в делах США;
  • Павел Климкин, министр иностранных дел (2014-2019)
  • Игорь Палица, глава партии "За майбутнє";
  • Роман Бессмертный, Чрезвычайный и Полномочный Посол Украины в Беларуси (2010-2011);
  • Кира Рудык, глава партии "Голос";
  • Евгений Мураев, лидер партии "Наши";
  • Олег Тягнибок, глава ВО "Свобода";
  • Андрей Мельник, Чрезвычайный и Полномочный Посол Украины в ФРГ;
  • Марк Фейгин, адвокат, блоггер (Россия);
  • Михаил Кухар, экономист.

Начало эфира - в 21.45 по киевскому времени. Смотрите Право на владу онлайн на сайте УНИАН.