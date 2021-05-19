Качура также подчеркнул необходимость пересмотра принципов формирования наблюдательных советов при госорганах и стратегических предприятиях.

Член наблюдательного совета «Укрализныци» Сергей Лещенко должен сам подать в отставку после скандала с выступлением его жены в России, что соответствует европейской практике. Об этом заявил в интервью журналистам народный депутат фракции «Слуга народа» Александр Качура.

«Здесь есть большая проблема с точки зрения морали. В данном случае я считаю, что Лещенко должен сам уйти с пост члена наблюдательного совета. Это нормальная практика. Когда в Эстонии министр образования подвозила на служебной машине своего ребёнка к школе, то возник скандал, и она подала в отставку. У нас в стране никто никогда не подаёт в отставку после какого-либо скандала, фигуранты занимают позицию, что все нормально», - сказал нардеп.

В этом контексте А.Качура также подчеркнул необходимость пересмотра принципов формирования наблюдательных советов при госорганах и стратегических предприятиях.

«Давайте внимательно посмотрим, кто сидит в этих набсоветах. Если там сидят бывшие сотрудники СМИ, то при всем моем уважении к этой профессии, если журналисты занимаются поездами, то это не очень эффективный набсовет. Там должны быть профессионалы. Нужно вообще менять подход, а также уменьшать зарплаты», - отметил представитель пропрезидентской фракции.

Как известно, 8 мая жена С.Лещенко диджей Анастасия Топольская выступила в одном из ночных клубов Москвы. Сам экс-журналист С.Лещенко назвал выступление жены в России «поддержкой жертв путинского режима».

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Автор: Иван Бойко