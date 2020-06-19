Закончатся ли дела против Порошенко тюремным сроком

Виктор Небоженко

Президент Владимир Зеленский не раз обещал начать «посадки». Но время идет, и электорат, ожидавший, что после избрания нового, молодого, честного президента, общество увидит в тюрьме предыдущего президента Петра Порошенко за создание системы элитной коррупции, начинает разочаровываться. Вместо «посадок» им рассказывают о силе украинского закона, который не позволяет за полтора года посадить в тюрьму ни одного вип-коррупционера.

Так что пока все эти подозрения выглядят как способ давления на Порошенко в переговорах об экономической компенсации с его стороны некоторым людям в окружении Зеленского

Сам Зеленский не сильно доволен этим фактом. Для него было бы здорово, если бы Порошенко просто бежал из страны. Нет человека – нет проблемы. Вместо этого происходит то, что все мы можем наблюдать – вызовы по повестке, скандалы, эмоциональные выступления Порошенко (надо отдать должное, он талантливый оратор).

К тому же, скоро у правоохранителей закончатся пиар-поводы для подозрений и арестов Порошенко. Его, как создателя пирамиды элитной коррупции, нужно сажать не за мову, не за Томос, не по политическим мотивам… Так что пока все эти подозрения выглядят как способ давления на Порошенко в переговорах об экономической компенсации с его стороны некоторым людям в окружении Зеленского. Рядом с президентом есть люди, которые способны выдержать долгий финансовый торг с Порошенко, чтобы его не сажать, а получить какие-то суммы на свои счета. Если они этот вопрос решат, то «преследование» быстро прекратится. К примеру, появится какая-то справка, что у Порошенко неизлечимая болезнь – и все. Уверен, что такие переговоры уже идут.

Если же они не договорятся, тогда появятся и настоящие коррупционные дела. Они наверняка есть. Впрочем, и они «посадками» не закончатся…

Когда Виктор Янукович несколько раз пытался посадить (и в результате сделал это) Юлию Тимошенко, это была своего рода трагедия в том смысле, что до этого подобных ситуаций в нашей стране не было. И это стало своего рода прецедентом. Сейчас же ситуация, когда победивший президент пытается посадить бывшего президента, повторяется, но уже в виде фарса.

Виктор Небоженко, политолог и социолог, директор социологической службы «Украинский барометр»

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