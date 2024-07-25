Порошенко может помочь НАБУ задержать Свинарчука: у них теперь рядом виллы в Испании, - блогер

Порошенко и Свинарчук станут соседями по виллам в Испании.

Народный депутат Петр Порошенко может помочь следствию найти своего партнера по бизнесу и экс-заместителя секретаря СНБО Олега Гладковского (Свинарчука), разыскиваемого за хищение в оборонке на десятки миллионов во время президентства лидера "Европейской солидарности". Об этом сообщает блоггер Сергей Иванов.

Как сообщает блогер, журналисты нашли информацию о том, что сын Свинарчука-Гладковского (бизнес-партнера Порошенко) строит в Испании виллу площадью 4500м2, которая находится в 15 минутах от виллы самого Порошенко.

"Порошенко жалуется, что власти не выпускают его за границу. Его следует выпустить при условии, что он вернется вместе со своим компаньоном, разыскиваемым за злоупотребления на закупках для армии, старшим Синарчуком-Гладковским", - пишет Иванов.

Видео дня

По словам блоггера, Свинарчук-младший строит новую виллу в элитном поселении La Zagaleta в Испании.

"Строительство осуществляется рядом с виллой самого Петра Алексеевича, буквально в 15 минутах. Вот что значит настоящая, закаленная годами дружба – ни подозрения в хищениях оборонки, ни розыск не помешали. Площадь застройки – почти 4,5 тысячи квадратных метров, то есть почти полгектара, стоимость свинарчуковской виллы вместе с землей достигает более 7 млн ​​евро – почти столько, сколько и вилла Порошенко, которую он почему-то забывает отметить в декларации", - отмечает Иванов.

Блогер отмечает, что состояние на которое построена вилла может быть заработано на схемах в оборонном секторе, за что и судят Свинарчука-старшего.

"Откуда у Свинарчуков деньги – понятно. "Заработанные" на оборонке руками, которые при всех угрозах так и не отрубил Петр Алексеевич. В апреле 2024 года Высший антикоррупционный суд объявил Свинарчука-старшего в розыск, Порошенко до сих пор подозреваемый в государственной измене, что, впрочем, как мы видим, никоим образом не влияет на стиль их жизни", - пишет Сергей Иванов.

По словам Иванова, факт соседства Порошенко со Свинарчуком в Испании можно использовать, чтобы вернуть Свинарчука-старшего в Украину.

"У меня возникла идея, как одновременно удовлетворить потребности Порошенко и помочь следствию. Вы постоянно слышите нытье "криголама", которого не выпускают за границу. Это, наверное, обидно, учитывая, что в Малаге простаивает роскошная вилла. Выпустите его на виллу при единственном условии - что вернется он вместе со Свинарчуком. За такой подвиг ему даже награду можно дать, назвав ее "За взятие Свинарчука" или "За испанский стыд", – резюмирует Сергей Иванов.

Как сообщалось ранее, объявленный НАБУ в розыск бизнес-партнер Петра Порошенко и бывший заместитель секретаря СНБО Олег Гладковский (Свинарчук) может свидетельствовать против Порошенко для сокращения срока заключения.