"Это говорит о слабости": Верещук объяснила, почему Путин привлекает жителей ОРДЛО и Крыма к голосованию по Конституции РФ

По мнению депутата, голосование при участии жителей оккупированных территорий может быть признано нелегитимным.

Участие граждан Украины, которые получили паспорта РФ на Донбассе, во всероссийском голосовании за изменения в Конституцию может представлять опасность как для граждан, так и для руководства России.

"Я не понимаю, почему Путин так рискует", – заявила народный депутат от партии "Слуга народа" Ирина Верещук, передает «Обозреватель».

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Она предположила, что причина привлечения жителей Донбасса к голосованию за российскую Конституцию, возможно, связана с тем, что президент РФ Владимир Путин не уверен в результате и хотел бы "подстраховаться".

"Путину нужно иметь резервную подушку, чтобы еще 800 тысяч человек, предположительно, проголосовали за его изложение и видение Конституции. На самом деле это говорит о слабости путинской позиции. Наверное, он чувствует, что не все так просто с голосами", – сказала Верещук.

В то же время она предположила, что привлечение граждан Украины к голосованию может привести к тому, что оно не будет признано легитимным международным сообществом. А украинцы, которые примут в нем участие, могут попасть в международный перечнь лиц, которые являются нежелательными в странах Евросоюза и других государствах.

Министерство иностранных дел Украины ранее предупредило о незаконности голосования жителей оккупированных территорий Крыма и Донбасса с паспортами гражданина РФ на российском референдуме относительно изменений в Конституцию.

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