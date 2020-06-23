"Это говорит о слабости": Верещук объяснила, почему Путин привлекает жителей ОРДЛО и Крыма к голосованию по Конституции РФ
Участие граждан Украины, которые получили паспорта РФ на Донбассе, во всероссийском голосовании за изменения в Конституцию может представлять опасность как для граждан, так и для руководства России.
"Я не понимаю, почему Путин так рискует", – заявила народный депутат от партии "Слуга народа" Ирина Верещук, передает «Обозреватель».
Читайте также"Даже г**на не достоин": грузинский журналист Габуния снова грубо обругал Путина (видео)
Она предположила, что причина привлечения жителей Донбасса к голосованию за российскую Конституцию, возможно, связана с тем, что президент РФ Владимир Путин не уверен в результате и хотел бы "подстраховаться".
"Путину нужно иметь резервную подушку, чтобы еще 800 тысяч человек, предположительно, проголосовали за его изложение и видение Конституции. На самом деле это говорит о слабости путинской позиции. Наверное, он чувствует, что не все так просто с голосами", – сказала Верещук.
В то же время она предположила, что привлечение граждан Украины к голосованию может привести к тому, что оно не будет признано легитимным международным сообществом. А украинцы, которые примут в нем участие, могут попасть в международный перечнь лиц, которые являются нежелательными в странах Евросоюза и других государствах.
Министерство иностранных дел Украины ранее предупредило о незаконности голосования жителей оккупированных территорий Крыма и Донбасса с паспортами гражданина РФ на российском референдуме относительно изменений в Конституцию.
Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram