Илья Фрейман перед заседанием сессии демонстративно собрал флажки Украины со столов.

Полиция начала производство по факту надругательства над государственным символом Украины депутатом Одесского городского совета Ильей Фрейманом.

Об этом сообщили в Главном управлении Национальной полиции в Одесской области.

Отмечается, что видео, как в зале заседаний горсовета перед началом сессии, один из депутатов собирает установленные на столах флаги Украины и демонстративно откладывает их в сторону, полиция обнаружила во время мониторинга сети Интернет.

Ведомости по указанному факту внесены в Единый реестр досудебных расследований по части 1 статьи 338 (надругательство над государственным символом Украины) Уголовного кодекса Украины.

Детали скандала

15 февраля депутат Одесского городского совета (фракция "Партии Шария") Илья Фрейман перед внеочередной сессией, на которой в дальнейшем были выделены средства на территориальную оборону и озвучено патриотическое обращение к горожанам, убрал со столов коллег по фракции флажки Украины.

Во время сессии он выразил свое несогласие в связи с ее проведением и выделением средств. Он раскритиковал депутатов, возле которых были установлены маленькие флажки Украины, назвал происходящее пиаром и заявил, что "пенсионеров убивают не гранаты, а платежки за коммунальные услуги". Другие депутаты подвергли критике выступление Фреймана.

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