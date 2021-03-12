Депутат также акцентировала внимание на необходимости создания единой онлайн-платформы для дистанционного обучения.

Школьное образование и внешкольное воспитание – вопросы, которые обсуждались на заседании общественной организации «Женщины Одесчины», прошедшем 12 марта в Одессе.

Об этом в эфире телеканала «Odesa live» сообщила народный депутат от "Оппозиционной платформы – За жизнь" Татьяна Плачкова.

Политик подчеркнула, что эта организация, созданная в 2020 году накануне 8 марта, занимается проблемами детей, их настоящим и будущим. Поэтому первое, на что обратили внимание участницы заседания, – это реформа в сфере образования: сохранение школ, особенно в отдаленных населенных пунктах, учебных заведений для детей с особыми образовательными потребностями.

По словам Татьяны Плачковой, организация работает вместе с учителями и родителями, местными органами власти, соответствующими министерствами и парламентскими комитетами, поскольку вопрос образования детей – один из ключевых, тем более в этом году, когда вместе с реформами страна живет в условиях проблем и вызовов эпидемии.

«Для нас принципиально, чтобы процессы переформатирования сети учебных заведений, которые органы местного самоуправления проводят в рамках децентрализации, не привели к массовому закрытию школ и не заставили старшеклассников из отдаленных населенных пунктов преодолевать километры для учебы в 10 и 11 классах», - отметила парламентарий.

Она также акцентировала внимание на необходимости создания единой онлайн-платформы для дистанционного обучения, отметив, что Минобразования давно стоит поработать над этим.

Также в ходе заседания обсуждался вопрос организации досуга детей, их занятости вне учебы.

Татьяна Плачкова убеждена, что это должно стать одним из приоритетов политики государства.

«Ответственность родителей остается всегда, но в стране, где финансовые возможности семей часто не позволяют платить за спорт или кружки, задача государства - занимать и заниматься детьми вне школы. И не точечно, а глобально в масштабах страны», - заявила она.

Участницы заседания акцентировали внимание на том, что обеспечение условий для получения детьми качественных знаний и возможности находиться в безопасности являются общими задачами, приоритетами и ключевыми составляющими национальных интересов Украины.

Принятые в ходе заседания решения и предложения общественная организация «Женщины Одесчины» направит соответствующим местным и центральным органам власти.

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Автор: УНИАН