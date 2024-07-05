Народный избранник сказал, что речь может идти сейчас о замене "нескольких" министров.

Продолжается война в Украине. И в ближайшее время в правительстве Украины возможны "точечные" изменения, но замена министра обороны Рустема Умерова не обсуждается, заявил член комитета Верховной Рады по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки, народный депутат Федор Вениславский.

Об этом он сказал в эфире "Радио Свобода". "К отдельным министрам по поводу их деятельности точно есть вопросы... И я не исключаю, что в ближайшее время несколько министров могут встать перед вопросом о необходимости их увольнения", - отметил Вениславский.

По его уточнению, речь может идти сейчас о замене "нескольких" министров, которые имеют "промахи" в сферах, на работе которых акцентирует внимание, в том числе и парламент. На вопрос о конкретно министре обороны Украины ответил: "На данный момент не обсуждаются основания для смены министра".

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Как сообщал УНИАН, Федор Вениславский также пояснил, что в Кабинете министров Украины могут быть во время действия военного положения только "точечные" изменения, но распустить все правительство, согласно законодательству, невозможно. По его словам, отставка премьер-министра также невозможна, поскольку его увольнение является следствием отставки всего состава правительства.

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