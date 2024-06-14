От историков до руководителей компаний ответ один: мир возможен только на условиях Украины.

На этой неделе проходит саммит G7 в Италии, а также мирный саммит по украине в Швейцарии. Обозреватель Bloomberg Марк Чемпион пишет, что решил в этот период спросить людей, не пора ли заключить с Россией мирную сделку. Однако, пишет он, разговоры "пошли не совсем так, как ожидалось".

"Забудьте об Украине… Дело не в Украине, дело в вас, дело в нас", — сказал профессор Гарвардского университета Сергей Плохий.

Как говорится в статье, необходимо помнить, что это самая крупная война в Европе, а по некоторым меркам и в мире, с 1945 года. А очень крупные войны - это точки перелома, результаты которых определяют, как будут жить народы на протяжении многих поколений.

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"И судя по максималистским требованиям, которые президент Владимир Путин выдвинул в пятницу даже для временного прекращения огня и начала мирных переговоров - включая отказ Украины от значительных территорий и крупных городов, которые России пока не удалось захватить, - конфликт будет продолжаться еще некоторое время", - пишет Bloomberg.

Как закончить войну - последствия для мира

Как отмечает Тимоти Снайдер из Йельского университета, люди часто думают об Украине как о границе или пограничной полосе, но это не так. "Исторически она была скорее точкой опоры, имеющей центральное значение для более крупных систем", - говорит он.

Поэтому заявления, что от того, что произойдет на Украине, будет зависеть форма мирового порядка, не стоит воспринимать это как гиперболу.

"Важно, кто контролирует Днепр до Черного моря; важно, кто контролирует Черноземье; и очень важно, кто контролирует Керченский пролив", - говорит Снайдер.

Мирные переговоры – мнения украинцев

Конечно, у Украины очень непростое прошлое, включая глубокие проблемы с коррупцией. Но многие стереотипы уже устарели, и после войны, вероятно, появится новая бизнес-модель, которая сделает страну недорогим бэк-офисом для Европы, отмечает Bloomberg. В стране один из крупнейших на континенте пул инженеров-программистов, треть европейских месторождений лития, и она снова экспортирует больше зерна, чем до вторжения в феврале 2022 года, или около 10 % мировой торговли.

При этом и украинский бизнес, и обычные граждане придерживаются похожих взглядов – все хотят мира, только "такого, чтобы война поскорее закончилась и больше не возобновлялась". А для этого необходимо наращивать способность сдерживать россиян и находить асимметричный ответ на их угрозу.

"Украина находится в глубокой беде. Ее вооруженные силы находятся на задворках, а правительство президента Владимира Зеленского потеряло часть своего блеска. Но при принятии решения о том, имеет ли смысл продолжать поддерживать экзистенциальную борьбу этой несчастной страны с Россией, я склонен ориентироваться на людей, которые действительно понимают ее историю или имеют на кону свой собственный бизнес и семьи. Их ответы ясны, как никогда", - подытоживает Bloomberg.

Мирные переговоры - Путин выступил с заявлением

Сегодня Путин заявил, что Россия прекратит огонь и пойдет на переговоры, если Украина полностью выведет войска из Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областей, а также откажется от членства в НАТО.

Президент Украины Владимир Зеленский назвал это предложение ультиматумом, которому нельзя доверять. По его словам, Путин не прекратит свое военное наступление, даже если его требования о прекращении огня будут выполнены.

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