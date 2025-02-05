Он отметил, что нужно провести серьезную подготовку к переговорам.

Власти Турции рассчитывают на начало мирных переговоров по Украине уже в ближайшее время, вероятно, до начала лета.

Об этом заявил министр иностранных дел Турции Хакан Фидан в интервью Anadolu. Он отметил, что президент США выглядит решительным в вопросе разрешения войны в Украине. При этом Фидан напомнил, что еще во время избирательной кампании Трамп сделал громкое заявление, будто бы немедленно закончит войну в Украине, но потом это заявлене пересмотрел.

"В ближайшем будущем мы сможем увидеть какие-то инициативы", - сказал министр. Но для того, чтобы встреча Трампа и Путина состоялась нужна подготовка, прежде всего должен состояться обмен мнениями участников процесса, чтобы сделать его надежным. В противном случае, по словам Фидана, из этих переговоров ничего не получится.

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"Мы слышим ряд инициатив президента США Дональда Трампа по этому поводу. Но к встречи лидеров США и РФ нужна подготовительная работа", - сказал глава турецкого МИД.

"До лета мы увидим более четкие инициативы относительно переговоров", - заключил турецкий министр.

Вероятные переговоры Украины и РФ

Ранее советник Белого дома по нацбезопасности Майк Волц сказал, что ведется подготовительная работа для возможной встречи с президента США Дональда Трампа с российским диктатором Путиным.

Вчера президент Украины Владимир Зеленский заявил, что готов сесть за стол переговоров с кремлевским правителем Путиным в рамках мирного саммита.

А сегодня американский президент Дональд Трамп заявил, что США ведут "очень конструктивные переговоры по Украине" и сделают все, чтобы прекратить войну. "Мы разговариваем с россиянами и с украинским руководством. Мы ведем очень хорошие переговоры, и я думаю, что у нас это получится. Думаю, что-то будет, надеюсь, кардинальное", - сказал Трамп. Более конкретных деталей этих диалогов он не привел и не ответил на вопрос, будет ли требовать от Кремля уйти из Украины.

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