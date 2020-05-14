В МИД прокомментировали переговоры Германии и РФ по Донбассу без участия Украины

По словам Кулебы, о встрече в Берлине Украина знала заранее и об "играх за нашей спиной речь не идет".

В Министерстве иностранных дел Украины прокомментировали переговоры российской и немецкой стороны в Берлине по урегулированию ситуации на Донбассе.

По словам главы МИД Дмитрия Кулебы, Украина заранее знала о переговорах замглавы Администрации президента РФ Дмитрия Козака, которые он вел в Берлине, пишет "РБК-Украина".

Кулеба рассказал, что Козака приглашали на переговоры в Берлин из-за отсутствия прогресса в выполнении минских соглашений, а также в связи с активным подходом украинской стороны, которая, предлагает новые инициативы, в частности, повысить уровень представительства Трехсторонней контактной группы.

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"Очевидно, что дело сдвинется с места, если будет конструктивная взаимность со стороны России. Поэтому и понадобилась берлинская встреча. Кстати, именно по этой логике мой немецкий коллега министр Маас (глава МИД Германии, - ред.) смог после моего с ним разговора привлечь к переговорам в нормандском формате главу МИД России Лаврова. Украина знала об этом визите Козака заранее и будет знать о том, как он прошел. У нас с партнерами действует правило - мы ничего не решаем за спиной друг друга. Поэтому ни о каких играх за нашей спиной речь не идет", - отметил Кулеба.

Он также подчеркнул, что Украина благодарна немецкой стороне за усилия по привлечению России к диалогу и поиску конструктива.

Как сообщал УНИАН, ранее Козак сообщил о переговорах по урегулированию конфликта на востоке Украины, которые он якобы провел с помощником канцлера Германии Ангелы Меркель.