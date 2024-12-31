Для Украины выгодно падение режима Асада.

Падение режима Башара Асада в Сирии является положительным для Украины и есть большое желание сотрудничать теперь с этой страной.

Об этом сказал начальник Главного управления разведки Министерства обороны Кирилл Буданов в эфире телемарафона, говоря о событиях в Сирии, в результате которых был свергнут режим Башара Асада. Он намекнул, что и Украина могла приложиться к падению диктаторского режима в Сирии, который был на стороне России.

"Всюду, где режимы диктаторов падают, и где в мире эти режимы пересекаются с режимами, которые воюют с нами, это всегда будет нам идти в плюс. Как так случилось? Ну, как-то произошло, ну что тут скажешь. Российская Федерация официально с трибуны ООН в лице их постпреда господина Небендзи обвинила нашу организацию еще в первые дни в этом. Ну, это их видение. Все поработали над этим. Турки поработали. Возможно, и мы где-то рядом проходили. Многие работали для того, чтобы этот режим пал, и нормальное население Сирии, которое абсолютно далеко не все было проасадовское, просто выдохнуло и получило, как говорится, надежду на новую нормальную жизнь, что в конце концов и произошло", - подчеркнул Буданов.

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Говоря об интересах Украины в Сирии, начальник ГУР Минобороны отметил, что во время пребывания российского контингента в этой стране, они вербовали сирийцев для войны против нашего государства. По его словам, также очень важны для украинской экономики открытие новых рынков сбыта нашей продукции, в первую очередь агропродукции.

Ситуация в Сирии

27 декабря в Министерстве иностранных дел назвали условие для восстановления дипломатических отношений с Сирией - новая власть этой страны должна отказаться от дипломатического наследия режима Башара Асада, который признал "независимость" оккупированных Россией частей Украины. Если эта политика изменится - в Украине будут готовы восстановить дипломатические отношения, которые были разорваны в июне 2022 года.

30 декабря министр иностранных дел Украины Андрей Сибига прибыл в Дамаск, где провел встречу с де-факто новым лидером Сирии Ахмедом аль-Шараа.

Глава МИД Украины сообщил, что сегодня были проведены детальные и плодотворные переговоры с руководством сирийской администрации, ее лидером Ахмадом аш-Шараа, а также премьер-министром Мохамедом Аль-Баширом и министром иностранных дел Асаадом Хасаном аш-Шейбани.

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